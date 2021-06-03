墨西哥天坑崩塌巨響如暴雷！2天「直徑長大50公尺」快要吞噬民宅

記者張靖榕／綜合外電報導

莫西哥中部一座小鎮內的農地近日突然塌陷成一個巨大天坑，每天還以幾十公尺的速度向外擴張。當局已經發出警告讓周圍居民小心，而距離天坑最近的民居的庭院牆角幾乎要懸空在天坑之上了。

▲天坑快要吞噬桑切斯一家住宅。（圖／翻攝自YouTube「Mr RCSekhar worlds weather videos」）

綜合當地媒體報導，天坑出現的地點位於普埃布拉州的聖瑪麗亞薩卡特佩克（Santa Maria Zacatepec，Puebla），桑切斯一家人於5月29日聽到家門外發出一聲巨大聲響，起初他們還以為是落雷，但走出門一看才發現，原來住家旁的農田已經消失，塌陷成一個巨大的天坑。

該座天坑底部是水，到了隔日上午擴大到直徑30公尺，但到了5月31日已經擴大成直徑60公尺，再隔一日變成了80公尺。迅速擴張的天坑幅度和速度難以估量，當局表示由於天坑已經來到桑切斯一家人的庭院外，而桑切斯一家人現在很擔心自己的家就這樣莫名其妙沒有了。

▲▼天坑崩塌瞬間所有人向外跑。（圖／翻攝自YouTube「Mr RCSekhar worlds weather videos」）

「我們一無所有，我們不是這裡人，連親戚都沒有，我們孤單無援」，赫伯托桑切斯告訴媒體，他們一家是從南方州韋拉克魯斯州（Veracruz）。根據科學家和當局專家的假設，他們認為可能是土壤中水分所含有的多種成分或是某種地質上的失衡導致的塌陷。

隨著天坑持續擴大，更多的土壤塌陷，當局在天坑周圍設立的封鎖線必須跟著外移。天坑吸引許多民眾前來觀看，影片甚至拍到兩名湊熱鬧的民眾在天坑外圍崩塌的瞬間，趕緊往後逃的驚險一幕。