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人為外洩病毒若成真！影響強過車諾比核災10倍　全球經濟勢必崩潰

▲▼武漢病毒研究所外圍站有多名保全人員。（圖／路透）

▲實驗室外洩病毒理論成為各國情報圈及官方組織不再忽視的論點。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

2019冠狀病毒疾病（COVID-19）起源論近期在西方情報圈中，轉向認為有必要深入查明是否來自武漢病毒研究所的人為外洩。對此英媒刊載知名媒體人文章指出，拜登政府重拾川普政府當時被貶為「瘋狂不實」的疫源理論，而如今若確認實驗室外洩理論屬實，將會引發全球各地對中國的反感，各國政府勢必下令制裁，民情輿論對中國的憤怒會高漲，而一系列對中行動將會引發全球經濟危機，影響甚至比車諾比核災還要嚴重。

英國《每日電訊報》刊載自由撰稿人林恩（Matthew Lynn）的文章，林恩在歐債危機與經濟衰退的研究較為人所知。他開篇便指出美國前總統川普去年初指控實驗室外洩病毒時，不論專家或社會輿論上皆認為狂人川普只是又提出一個瘋狂的理論，試圖在對中議題以及美中貿易戰中再掀話題和聚集民意而已；然而此論點直至拜登政府上任後數個月，過去幾個星期以來才又再獲政府官員與專家學界重視，除了拜登親在下令90天內查明論點是否屬實外，多地情報部門也開始深入調查，而拜登和世界衛生組織（WHO）開始正視這件事，將讓議題不至於一下就被掩蓋過去。

林恩假設若實驗室外洩病毒理論被查明屬實，無論是蓄意釋放或意外發生，也掩蓋不了全球破億人染疫、逾350萬人因此死亡的事實，而且還出破了中國當局對此隱瞞超過一年半的謊言，各國勢必對中發起制裁以及要求賠償，但因爲中國與世界經濟鏈牽絆甚深，一旦開始「打中」，世界經濟也會跟著受到重挫。

林恩指出中國估計擁有1.1兆美元（約新台幣30.43兆元）的美國國債，是全球最大的持有人，若被大量沽售或凍結，美國聯邦儲備系統將無法將其列入資產負債表，導致必須大量印鈔；另一方面，中國持有美國資產總額估計高達1.5兆美元（約新台幣41.5兆元），因此一旦來自中國的熱錢消失，銀行勢必得緊急填補這個大缺口，甚至必須靠聯邦政府緊急援助捱過混亂期，這一連串的重心失衡對金融市場造成的劇烈震盪是肯定的。畢竟，林恩指出屆時我們目睹的是全球化商業的崩潰，供應鏈突然截斷，許多商品中國製的商品將會無法銷往世界各地，轉眼間經濟衝擊就會變成世界性的規模。

「經濟影響將如車諾比」，林恩表示各國政府衡量後可能會認為全面報復中國的方式會太過危險以致於傾向不實現，但若真的展開全面報復，將會如上世紀蘇聯內部發生的車諾比核災對經濟產生的負面影響，規模甚至超過10倍之多。

實驗室外洩病毒理論目前終歸在理論階段，儘管英美情報圈聲稱握有相關證據，但至今尚未有確切證據披露，林恩也贊同此點，他說若證實此點屬實，對於全球各層面的影響，將會比疫情更為深遠。

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