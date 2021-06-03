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捐BNT+大陸疫苗各500萬劑　張亞中：台獨打了不會變統派

▲▼孫文學校總校長張亞中到疾管署送捐贈疫苗相關文件。（圖／記者屠惠剛攝）

▲孫文學校總校長張亞中到疾管署送捐贈疫苗相關文件。（圖／記者屠惠剛攝，下同）

記者徐政璿／台北報導

前台大政治系教授、孫文學校總校長張亞中欲捐贈500萬劑德國BNT疫苗及500萬劑大陸國藥疫苗，不過卻被指揮中心質疑只送來一個文件。對此，張亞中2日解釋他是作為捐贈者去申請，向衛福部問尋問是否有人可以協助，他並呼籲，疫苗沒有分顏色，台獨打了也不會變統派，這是人命問題。

張亞中說，他已經得到上海復星公司，大陸國藥公司許可，只差台灣政府首肯，各500萬劑就可以上機運到台灣，都會準備好所有原廠證明，疫苗也一定都是原廠出品，也會提出原廠證明書，這不可能偽造或是黑貨，相關文件都會準備到。

張亞中強調，他不是藥廠，他只是作為一個捐贈者，捐贈者就是把願意捐的物品交給受贈者，指揮中心規定的8大文件中，有要他提執行計畫書，但他認為他作為捐贈者的「執行」部分就是把疫苗捐贈給台灣政府，交由衛福部來統籌分配。

張亞中說，他申請當天也有問衛福部，能不能派個輔導小組之類，來輔導他們完備整個程序，但到現在衛福部也沒跟他聯絡，反而是看到指揮中心，用輕蔑的語氣說他只是送來一張紙。

「疫苗沒有顏色的，不會台獨打了疫苗就變統派。」張亞中說，這是人命問題，政府應該考慮的是，疫苗如果不進來的話會變什麼樣子，不要什麼都泛政治化，台灣人有選擇的自由，只要是聯合國核可的疫苗，應該要都能到台灣來，讓台灣人自己選擇要打什麼疫苗。

▲▼孫文學校總校長張亞中到疾管署送捐贈疫苗相關文件。（圖／記者屠惠剛攝）

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