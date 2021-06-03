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甘肅馬拉松21死值得警惕！冰雹這樣用變「盛讚」　運動動詞很重要

記者張靖榕／綜合報導

甘肅馬拉松遭遇「極端天氣」釀成21人死亡，這一批人參與的都是「百公里越野賽」，屬於超級馬拉松。事實上馬拉松分成好幾種，正如路跑類型很多一樣，Podcast節目《宇宙人外信》中提到英文裡對不同路跑的稱呼，還有「冰雹」竟然和「盛讚」是同一個單字，此外也介紹做各種不同運動時，所使用的動詞為何。

▲ 歡迎點擊《宇宙人外信》中英日韓四聲道，時事閒聊學單字。

5月22日發生的甘肅馬拉松嚴重賽事意外事件，當天上午起跑時天氣晴朗偏暖，大部分選手都沒有攜帶禦寒衣物，還更擔心可能會中暑，但來到CP2至CP3的艱困上坡路段時，早已颳風下起大雨，之後更轉為下冰雹，跑在前頭的有中國超馬第一人「超馬梁神」梁京，以及中國「殘運會」冠軍聾啞跑者黃關軍等眾多好手，最後紛紛失溫倒地，最終超馬前段班絕大多數人都因嚴重失溫而死，172名跑者中，總共21人過世。此起事件不僅引起微博網友批評和議論，也迫使當局和中國高層作出回應。

▲▼甘肅省22日舉辦「黃河石林山地馬拉松百公里越野賽」，但因極端氣候導致21人身亡。（圖／路透社）

▲甘肅省事件是中國史上最嚴重路跑意外。（圖／路透社）

此次甘肅賽事其實不只有百公里越野跑，還有5公里健康跑、21公里越野賽，以時事新聞介紹英、日、韓文的Podcast節目《宇宙人外信》就在節目中提到路跑及越野賽跑常以距離做為分類，在英文中超級馬拉松稱為「Ultra marathon」，而越野賽跑叫作「trail running」，日韓文的馬拉松則是直接從英文而來，日文為「マラソン Marason」，韓文則唸「마라톤 malaton」。

▲▼甘肅馬拉松遇冰雹極端天氣。（左圖／路透／右圖示意圖／翻攝自推特）

▲冰雹落下的威力不容小覷。（示意圖與本文無關／翻攝自推特）

至於極端天氣放面，英文中下冰雹的單字是「hail」，而一粒一粒冰雹則是「hailstone」，接上「stone」因為冰雹一塊塊堅硬就像石頭一樣，而若用在某人受到雪片般湧來的盛讚，也是用「hail」。日文的冰雹則是「雹 Hyou」，發音相當近似台灣人在用台語口氣表達「是喔」的聲音「ㄏㄧㄡˇ」。

每集節目都會介紹不同單字，是podcast平台上第一個中、英、日、韓四聲道的節目。

★《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

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