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照顧染疫者「被嫌髒」　護理師接媽電話淚崩：我真的好想回家

▲▼護理師,醫護人員,醫療能量,醫院,醫事人員,疫情,防疫,新冠肺炎,武漢肺炎,口罩,防飛沫防護面罩,防護衣,隔離衣。（圖／記者李毓康攝）

▲護理人員相當辛苦。示意圖，與本文無關。（圖／記者李毓康攝）

記者曾筠淇／綜合報導

「政府一直說醫療量能足夠，實際上我們基層人員每個都當十個用。」一名負責確診染疫病房的護理人員發文表示，疫情爆發後，人力短缺一直是很大的問題，然而，工作上所有的委屈、害怕，他都不敢和家人說，雖然「我真的好想回家」，但每次接完家人的電話也只能哭著走回醫院。貼文曝光後，立刻引發熱議，網友紛紛回應，「辛苦你們了！謝謝」、「謝謝所有第一線人員」。

這名護理人員在臉書社團「匿名2公社」上發文表示，這兩個禮拜以來，「我覺得我好像快崩潰了」，雖然政府一直說醫療量能足夠，但身為基層人員的他們，「每個都當十個用」，人力短缺是最棘手的問題，他真的很希望官員們能到第一線看看。

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▲▼護理人員吐心聲。（圖／翻攝自Facebook／匿名2公社）

▲護理人員吐心聲。（圖／翻攝自Facebook／匿名2公社）

原PO無奈表示，工作上那些委屈和辛苦，他和多數同事都不敢告訴家人，而與家人同住的同事更是不敢回家。今年端午節，他原本打算回南部老家的，但現在卻只能說「對不起」，而面對家人每天的關心，他也只敢說「我很好，你不要擔心，我會保護好自己」，但掛完電話後，他卻總哭著走回醫院上班，因為他很想家、他很想回家抱抱媽媽。

疫情爆發以來，其實還是會有人帶著異樣眼光，「覺得我們很髒、很危險」，不過即便如此，他依舊堅守崗位，只是當遇到一堆亂七八糟的事情時，他總不免想問「誰來體諒我們？誰來對我們好一點？是我們害你染疫的嗎？」而最近他看到前線同仁被砍傷的新聞後，也相當心寒，「我已經不知道自己還能撐多久了？」

貼文一出，網友紛紛留言回應，「辛苦你們了，你們真的很偉大」、「感謝有你們，我們會努力做好防疫」、「我不理解明明醫護真的不是服務業，為什麼就是有人覺得自己進了醫院就成了豪門富翁一樣」、「這段時間辛苦了，我會好好待在家自我防疫」、「辛苦了！委屈你們了，謝謝，也對不起」、「加油！你們很棒，辛苦了」。

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