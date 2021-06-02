老公偷玩交友APP　她一看驚覺「被離婚」！上萬網友怒了狂勸分

▲ 艾莉森收到朋友訊息才知道自己「被離婚」。（圖／翻攝自TikTok／@allyjai1997）

記者陳宛貞／綜合外電報導

國外一名女子近日分享她遭老公背叛的經驗，頓時在社交媒體上爆紅，原來她一直以為與丈夫相處融洽，未料有天同事突然問她是否離婚了，才發現老公玩交友網站已久，更自稱才剛離婚。她這才驚覺婚姻已經出現裂痕，更在老公車內找到關鍵證物。

《太陽報》1日報導，女網友艾莉森（Allyson）日前在TikTok上分享，有天同事傳來訊息問道，「妳要離婚了？」接著收到一張截圖，上頭赫然是她的丈夫在交友網站上的個人檔案，介紹欄中稱自己是個「鄉下好男孩」、「正在走出離婚」，令她相當震驚。

根據艾莉森14日上傳的影片，得知此事後，她決定親自調查，果真在老公的後車廂裡找到保險套，還有牙刷、牙膏與備用衣物等，更在他的舊手機裡發現多個交友APP，令艾莉森相當苦惱，是否該與丈夫離婚。

這段影片至今累積近破千萬次觀看，180萬讚及近萬則回應。網友紛紛留言表示，「妳值得更好的，他在玩弄妳的感情」、「把那個男的轟出去！很遺憾妳經歷了這些」、「沒有人應該被欺騙」。

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