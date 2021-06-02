日護理師「點滴偷加消毒水」毒殺3病患！耗時5年...10月首開庭

▲有3名高齡病患受害，因此死亡。（圖／取自免費圖庫／pixabay）



記者王佩翊／編譯

日本橫濱市大口醫院（目前已停業）發生護理師在點滴內摻入消毒水，導致多名病患死亡的蓄意謀殺案。警方2018年才終於以殺人罪嫌逮捕嫌犯久保木愛弓。雖然嫌犯被逮後聲稱自己已經透過這樣的方式殺了至少20名病人，但經調查後只能確認殺害3人。根據日媒報導，該案終於要在10月1日首次開庭。

根據《每日新聞》報導，起訴狀提到，現年34歲的前護理師久保木2016年9月將含有界面活性劑的消毒水加入病患的點滴中，導致3名78至88歲的患者中毒身亡。不僅如此，在未使用過的點滴袋中，警方也發現有5袋已被加入消毒水。事隔5年，嫌犯終於以殺人預備罪被起訴，該案將於10月1日首次開庭審理。

事實上，事件發生後，警方經過長達近2年的蒐證與調查，才正式鎖定嫌犯，並於2018年7月將其逮捕。嫌犯被逮後隨即坦承犯行，對於犯案動機，她僅表示，「如果病患在我執勤時死掉，還要向家屬解釋病情跟死因，實在太麻煩了，所以我才會趁同事執勤時在點滴裡摻入消毒水。」

久保木犯案手法相當專業，她先將消毒水注射進保護點滴橡膠塞的塑膠薄膜中，由於施打點滴時，該薄膜會拆除，且橡膠具有收縮效果的特性，會使針頭戳過的痕跡難以辨認，因此才未能被人發現。此外，警方曾懷疑，這可能是一起連續殺人事件，且有更多的病患遭到毒殺，但由於死者可能已經火化下葬，所以實際死亡人數無法確認，案情一度陷入膠著。

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