　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

不斷更新／全台「6月停辦活動」懶人包一次看　

▲▼為滿足廣大KITTY迷的期待，於鹿野高台首度開箱HELLO KITTY熱氣球。（圖／台東縣政府提供，下同）

▲HELLO KITTY熱氣球取消。（圖／台東縣政府提供）

記者周亭瑋、劉維榛／綜合報導

全國三級警戒延長，為了避免群聚、人員流動的情況，許多活動也急喊卡。《ETtoday新聞雲》就整理出懶人包，讓讀者一目了然，6月份有哪些活動停辦。

國防部暫停教召

[廣告]請繼續往下閱讀...

國防部表示，至6月30日止，暫停辦理後備軍人教育召集訓練，以避免群聚感染風險；目前執行中的教召梯次，仍按原計畫施訓迄解召日止，另外，暫停辦理之教育召集，考量年度訓練流路已排定，將不實施補召

高市暫停役男體檢、軍事訓練、補充兵入營

高雄市暫停辦理役男體檢、軍種兵科抽籤、軍事訓練、及補充兵役男入營。至於7月後徵兵處理作業，將視疫情狀況再調整因應

6月停止梯次包含：

6月16日陸軍第0110梯次（分階段第2年）
6月17日陸軍第0131梯次（分階段第1年）
6月28日補充兵383梯次
6月29日陸軍第0132梯次、空軍076梯次

替代役男暫緩入伍

內政部役政署將宣布，5月13日起暫緩替代役男入伍，未來入伍時程將再視疫情情況擇日公布

中華郵政今年度招考延期

「110年職階人員甄試」原訂6月26日及8月14、15日的第一試及第二試，均延期辦理，相關時程待確認後另行公告，敬請應試人密切注意最新消息。

SBL總冠軍賽及WSBL決賽暫停

遵照政府防疫規定，暫停比賽至解除第三級警戒為止

中職延賽

中職同步延賽到6月14日，如果不去打5搶1資格賽，最快也要到7月中才能打完上半季，若再去打5搶1的話，中職上半季不知何時可以復賽

第32屆金曲獎延期

文化部表示，目前將以防疫為優先，原訂6月26日舉辦的第32屆金曲獎頒獎典禮，將延期舉辦，具體時間及舉辦方式等細節，將配合指揮中心相關指引滾動調整後另行公布

2021全大運停辦

110全國大專校院運動會目前尚在辦理之4項賽事包括羽球、橄欖球、網球、射箭展期，併同之前宣布展期之8種9項賽事，待疫情和緩時舉辦，預計於110年9月前辦理完畢

宜蘭「冬山熱氣球嘉年華」停辦

冬山鄉公所表示，考量疫情嚴重，決定停辦5月29日「稻浪音樂會」，和6月5日起共計4天的「熱氣球嘉年華活動」

羅東藝穗節活動取消

羅東鎮公所經慎重考量，決定取消踩街、市集與表演等活動

基隆嶼即起封島、夏日海派音樂會延期

基隆嶼即日起封島1個月；原訂6月6日舉辦「夏日海派。基隆Say High」音樂祭活動及宣傳記者會，延期舉行

福隆國際沙雕藝術季延期

2021福隆國際沙雕藝術季原訂5/28開展，目前配合行政院指令，至6/8前停辦大型活動，因此沙雕季將延後開展日期，延到何時還未定，會再另行公告

▲探索夢號國內跳島郵輪,基隆望幽谷濱海步道,福隆國際沙雕藝術季。（圖／雄獅旅遊提供）

▲福隆沙雕藝術季也延期。（圖／雄獅旅遊提供）

北北宜桃國家森林遊樂區休園

雙北、宜蘭與桃園所有的國家級森林遊樂園區將從自17日起至6月14日休園

台北電影節延期

原訂於6月24日至7月10日舉行的2021第23屆台北電影節，延後至9月23日至10月7日舉辦

台北植物園關閉

台北植物園封園到6月14日，這也是植物園成立百年來首度封園

台北動物園休園

台北市立動物園宣布15日起休園，不開放遊客進入，視疫情發展狀況調整開放時間

新北河海音樂季延期舉辦

原訂於5月22日至6月6日，每週六、日舉辦的「新北市河海音樂季—淡水漁人舞台」延後辦理

新北香魚川路跑延期

原訂5月15日舉行的第一屆「新北市香魚川路跑」，將延期至9月18日舉行，已報名的選手都可獲得參賽資格保留

桃園石門水庫熱氣球嘉年華停辦

桃園石門水庫熱氣球嘉年華原訂6月19日至6月27日舉辦，因為疫情關係宣布停辦

桃園繡球花季停辦

「2021桃園繡球花季」緊急宣布停辦，其中怡德休閒農莊、陽光休閒農莊、枕頭山五號農園暫時休園；包含假日及例假日接駁車、交通管制、借問站、流動廁所、活動攤位、主會場活動及閉幕活動全部取消

新竹市立動物園休園

園區暫停對外開放至6月8日

新竹端午龍舟賽取消

新竹市長林智堅宣布6月13至14日端午龍舟賽活動取消

苗縣端午龍舟賽取消

受疫情影響，主辦單位竹南鎮公所考量防疫優先，宣布6月14日端午龍舟賽取消

全台七大樂園休園至6月14日

桃園小人國、新竹六福村、台中麗寶樂園、南投九族文化村、雲林劍湖山世界、高雄義大遊樂世界、花蓮遠雄海洋公園全數休園，已購買票券可延期使用

▲六福村。（圖／六福村提供）

▲遊樂園皆暫時休園。（圖／六福村提供）

台南國際龍舟錦標賽停辦

台南市長黃偉哲宣布，6月12日至6月14日國際龍舟錦標賽停辦

HELLO KITTY熱氣球首飛取消

2021台灣國際熱氣球嘉年華將在7月3日盛大登場，最讓人期待的就是HELLO KITTY熱氣球，不過鑑於疫情大爆炸，原本預計在5/22舉辦首飛活動宣布取消，至於7月3日登場的台東熱氣球嘉年華，將視疫情發展再安排

秀姑巒溪國際泛舟鐵人三項競賽取消

東部海岸國家風景區管理處宣布，取消原定於6月6日舉行的「秀姑巒溪國際泛舟鐵人三項競賽」，選手將全額退報名費

東海岸大地藝術節延期

6月份東海岸大地藝術節藝術平台相關系列活動暫停辦理，待疫情穩定後將陸續公布各活動辦理日期

國際海上花火節暫停

澎湖國際海上花火節暫停所有場次，後續將視疫情發展狀況再決定辦理日期

▼澎湖花火節急喊卡！（圖／記者彭懷玉攝）

▲星夢郵輪探索夢號,2021澎湖花火節,基隆嶼。（圖／記者彭懷玉攝）

ET快訊
男友是防疫破口！常參加「5人↑聚餐」還慶生　她批自私怒檢舉
「郭台銘犯了老毛病」　美教授揭買疫苗真相
獨／小煜突帶護理師老婆做快篩！　原因曝光
32歲女直播主確診足跡曝　無法確定感染源
想借紓困10萬「All in金融股」　女友氣暈狂勸

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

低溫宅配大爆量！交部出手了　「嘉里大榮」確認還能接單

佛光山想買疫苗…嬌生稱「只跟政府機構協商」！總會長趙怡回應了

美容髮業停業？高雄市暫不跟進　公布6點理髮健康指引

男友是防疫破口！常參加「5人↑聚餐」又慶生...她批自私怒檢舉

竹科社區篩檢站啟用！也能PCR採檢　林智堅：守護「護國神山群」

麥當勞餐點堆滿架沒人送！　外送員曝「棄單內幕」：傻子才接

31歲正妹「初吻還在」！友曝完美條件「太宅太懶？」　網力挺：開心就好

基隆安樂市場延至6月10日復市　崁仔頂魚市最早推實聯制

乾旱農損累計近8億！屏東愛文芒果最傷　荔枝、椪柑也受波及

賣命站第一線卻被砍！她見急診室「1公告」不捨醫護：心酸酸的

護師被砍、病患拔面罩嗆一起死　她狂砲轟：指揮中心只會報數！

工人空曠處脫罩吃飯被民眾檢舉 他心疼：1張罰單2天工錢就沒了

68歲媽確診撥電話卻「無法說話」　肺部已塌陷...女兒爆哭生死道別

家人去海灘15歲少女「獨留飯店」　男子怪招撬開門！她1句話脫險

曹佑寧超狂加速逆轉接力賽！三度奪MVP　小刀跌倒仍拍手：我要打他屁股XD

長太像！哥戴假髮+穿裙子還化妝　全身copy妹妹...連媽媽都認錯XD

麵店防疫出奇招！錢幣全放鐵盤　下秒進烤箱...醫：70度可殺病毒

暖男見「路上未戴口罩」急遞一片　單車騎士錯愕接過戴上：謝謝你！

在家防疫！網紅推3種泡麵吃法　麻辣蒸蛋吸入大量湯汁口感超讚

高雄逆耳兒不聽勸「揪友打麻將」　6人群聚遭罰...爸嘆：就跟你說！

低溫宅配大爆量！交部出手了　「嘉里大榮」確認還能接單

佛光山想買疫苗…嬌生稱「只跟政府機構協商」！總會長趙怡回應了

美容髮業停業？高雄市暫不跟進　公布6點理髮健康指引

男友是防疫破口！常參加「5人↑聚餐」又慶生...她批自私怒檢舉

竹科社區篩檢站啟用！也能PCR採檢　林智堅：守護「護國神山群」

麥當勞餐點堆滿架沒人送！　外送員曝「棄單內幕」：傻子才接

31歲正妹「初吻還在」！友曝完美條件「太宅太懶？」　網力挺：開心就好

基隆安樂市場延至6月10日復市　崁仔頂魚市最早推實聯制

乾旱農損累計近8億！屏東愛文芒果最傷　荔枝、椪柑也受波及

賣命站第一線卻被砍！她見急診室「1公告」不捨醫護：心酸酸的

低溫宅配大爆量！交部出手了　「嘉里大榮」確認還能接單

佛光山想買疫苗…嬌生稱「只跟政府機構協商」！總會長趙怡回應了

台東立委劉櫂豪送300杯飲料挺醫護　感謝部東醫院扛重任

旺宏辦「閱讀科學找樂子」寫作活動　2600名高中生熱情參與

桃園區玉山街瓶頸點拓寬　6／7起封閉施工3個月：改道秀山路替代

小宅配電爐　鏟屎官半夜聽到「逼逼」驚醒怕火災

7歲男孩激流中「狗爬式1小時」游上岸　勇猛救回爸爸和妹妹

基隆爭取600部血氧機供隔離者使用　查獲151件違反防疫規定

疫情嚴峻疫苗缺！　議長邱奕勝向蔡總統喊話「桃園人需要疫苗」

出國打疫苗成「只能做不能說的秘密」！業者曝可能手法

富二代放火燒熟睡街友！ 2人陷火海痛醒「翻滾掙扎」

生活熱門新聞

快訊／苗栗+12「京元電爆群聚」

快訊／再增12死！今增372本土、177校正回歸

確診男砍3護理師　女兒道歉了

獨／高雄連鎖早餐店疑4人染疫　店長發足跡文致歉

6／14若要降二級　醫曝得做好一件事：今確診會再降

今公布549例本土！陳時中坦言：疫情沒有往下降

今確診+校正回歸「共549例本土」新北310例最多　各縣市分佈曝光

被批詛咒人！朱學恒「粉專退讚數驚呆」

郭董捐BNT缺一項「關鍵文件」

快訊／確診男瘋砍護理師！3警PCR結果出爐

國內首例！30多歲男打AZ疫苗出現「血栓」

「很多人現在罵沒疫苗打」　台大醫預言未來光景

疫情反爆逃難潮！長榮下周飛美大增班

即／抓到了！仁惠醫院總務釀院內＋賭場8感染

更多熱門

相關新聞

疫情升溫焦慮劇增　心理師：6建議緩解壓力

疫情升溫焦慮劇增　心理師：6建議緩解壓力

從事金融櫃台服務的38歲李小姐，近日總感覺喉嚨卡卡、癢癢，由於家中有老有小，眼看疫情升溫，內心恐懼與焦慮也隨之而來，幾個夜晚都無法好好入眠，懷疑自己是否已受病毒感染又擔心一旦患病家人該怎麼辦？李小姐帶著忐忑的心到醫院進行篩檢，所幸篩檢結果為陰性，李小姐頓時放下心中大石。

霧峰農會防疫蔬菜箱500箱2小時秒殺

霧峰農會防疫蔬菜箱500箱2小時秒殺

白河新增確診個案「強陽性」　還不配合疫調

白河新增確診個案「強陽性」　還不配合疫調

彰銀開國銀第一槍　擬關閉晴光分行！

彰銀開國銀第一槍　擬關閉晴光分行！

關鍵字：

6月役男6月暫停活動新冠疫情台灣防疫新冠不斷更新

讀者迴響

熱門新聞

紓困4.0「中央+地方措施」懶人包

快訊／苗栗+12「京元電爆群聚」

快訊／再增12死！今增372本土、177校正回歸

正妹打疫苗「狂裸香肩露半球」網看傻

確診男砍3護理師　女兒道歉了

神明早警示疫情！宮廟求籤2年都同結果

快訊／侯友宜：長照工作者全快篩　造冊3.4萬住民及員工優先打疫苗

獨／高雄連鎖早餐店疑4人染疫　店長發足跡文致歉

6／14若要降二級　醫曝得做好一件事：今確診會再降

謝忻凌晨4點出門慢跑！目睹路人「脫罩抽菸」

紓困4.0補助擴大！蘇貞昌裁示2類人可領3萬紓困金

下雨堅持放尿！阿金變土河馬燦笑

今公布549例本土！陳時中坦言：疫情沒有往下降

歐陽娜娜、張柏芝差21歲撞衫

周興哲趙岱新認了復合：現在很開心

更多

最夯影音

更多
護師被砍、病患拔面罩嗆一起死　她狂砲轟：指揮中心只會報數！

護師被砍、病患拔面罩嗆一起死　她狂砲轟：指揮中心只會報數！
工人空曠處脫罩吃飯被民眾檢舉 他心疼：1張罰單2天工錢就沒了

工人空曠處脫罩吃飯被民眾檢舉 他心疼：1張罰單2天工錢就沒了

68歲媽確診撥電話卻「無法說話」　肺部已塌陷...女兒爆哭生死道別

68歲媽確診撥電話卻「無法說話」　肺部已塌陷...女兒爆哭生死道別

家人去海灘15歲少女「獨留飯店」　男子怪招撬開門！她1句話脫險

家人去海灘15歲少女「獨留飯店」　男子怪招撬開門！她1句話脫險

曹佑寧超狂加速逆轉接力賽！三度奪MVP　小刀跌倒仍拍手：我要打他屁股XD

曹佑寧超狂加速逆轉接力賽！三度奪MVP　小刀跌倒仍拍手：我要打他屁股XD

熱門快報

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

618年中慶 不買對不起毛孩

618年中慶 不買對不起毛孩

6/1-6/30 年中慶！寵物雲毛毛商城全館滿額享折扣，最高可折600元，不買對不起毛孩！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面