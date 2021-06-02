不斷更新／全台「6月停辦活動」懶人包一次看　

▲HELLO KITTY熱氣球取消。（圖／台東縣政府提供）

記者周亭瑋、劉維榛／綜合報導

全國三級警戒延長，為了避免群聚、人員流動的情況，許多活動也急喊卡。《ETtoday新聞雲》就整理出懶人包，讓讀者一目了然，6月份有哪些活動停辦。

國防部暫停教召

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國防部表示，至6月30日止，暫停辦理後備軍人教育召集訓練，以避免群聚感染風險；目前執行中的教召梯次，仍按原計畫施訓迄解召日止，另外，暫停辦理之教育召集，考量年度訓練流路已排定，將不實施補召

高市暫停役男體檢、軍事訓練、補充兵入營

高雄市暫停辦理役男體檢、軍種兵科抽籤、軍事訓練、及補充兵役男入營。至於7月後徵兵處理作業，將視疫情狀況再調整因應

6月停止梯次包含：

6月16日陸軍第0110梯次（分階段第2年）

6月17日陸軍第0131梯次（分階段第1年）

6月28日補充兵383梯次

6月29日陸軍第0132梯次、空軍076梯次

替代役男暫緩入伍

內政部役政署將宣布，5月13日起暫緩替代役男入伍，未來入伍時程將再視疫情情況擇日公布

中華郵政今年度招考延期

「110年職階人員甄試」原訂6月26日及8月14、15日的第一試及第二試，均延期辦理，相關時程待確認後另行公告，敬請應試人密切注意最新消息。

SBL總冠軍賽及WSBL決賽暫停

遵照政府防疫規定，暫停比賽至解除第三級警戒為止

中職延賽

中職同步延賽到6月14日，如果不去打5搶1資格賽，最快也要到7月中才能打完上半季，若再去打5搶1的話，中職上半季不知何時可以復賽

第32屆金曲獎延期

文化部表示，目前將以防疫為優先，原訂6月26日舉辦的第32屆金曲獎頒獎典禮，將延期舉辦，具體時間及舉辦方式等細節，將配合指揮中心相關指引滾動調整後另行公布

2021全大運停辦

110全國大專校院運動會目前尚在辦理之4項賽事包括羽球、橄欖球、網球、射箭展期，併同之前宣布展期之8種9項賽事，待疫情和緩時舉辦，預計於110年9月前辦理完畢

宜蘭「冬山熱氣球嘉年華」停辦

冬山鄉公所表示，考量疫情嚴重，決定停辦5月29日「稻浪音樂會」，和6月5日起共計4天的「熱氣球嘉年華活動」

羅東藝穗節活動取消

羅東鎮公所經慎重考量，決定取消踩街、市集與表演等活動

基隆嶼即起封島、夏日海派音樂會延期



基隆嶼即日起封島1個月；原訂6月6日舉辦「夏日海派。基隆Say High」音樂祭活動及宣傳記者會，延期舉行

福隆國際沙雕藝術季延期

2021福隆國際沙雕藝術季原訂5/28開展，目前配合行政院指令，至6/8前停辦大型活動，因此沙雕季將延後開展日期，延到何時還未定，會再另行公告

▲福隆沙雕藝術季也延期。（圖／雄獅旅遊提供）



北北宜桃國家森林遊樂區休園

雙北、宜蘭與桃園所有的國家級森林遊樂園區將從自17日起至6月14日休園

台北電影節延期

原訂於6月24日至7月10日舉行的2021第23屆台北電影節，延後至9月23日至10月7日舉辦

台北植物園關閉

台北植物園封園到6月14日，這也是植物園成立百年來首度封園

台北動物園休園

台北市立動物園宣布15日起休園，不開放遊客進入，視疫情發展狀況調整開放時間

新北河海音樂季延期舉辦

原訂於5月22日至6月6日，每週六、日舉辦的「新北市河海音樂季—淡水漁人舞台」延後辦理

新北香魚川路跑延期

原訂5月15日舉行的第一屆「新北市香魚川路跑」，將延期至9月18日舉行，已報名的選手都可獲得參賽資格保留

桃園石門水庫熱氣球嘉年華停辦



桃園石門水庫熱氣球嘉年華原訂6月19日至6月27日舉辦，因為疫情關係宣布停辦

桃園繡球花季停辦

「2021桃園繡球花季」緊急宣布停辦，其中怡德休閒農莊、陽光休閒農莊、枕頭山五號農園暫時休園；包含假日及例假日接駁車、交通管制、借問站、流動廁所、活動攤位、主會場活動及閉幕活動全部取消

新竹市立動物園休園

園區暫停對外開放至6月8日

新竹端午龍舟賽取消



新竹市長林智堅宣布6月13至14日端午龍舟賽活動取消

苗縣端午龍舟賽取消



受疫情影響，主辦單位竹南鎮公所考量防疫優先，宣布6月14日端午龍舟賽取消

全台七大樂園休園至6月14日

桃園小人國、新竹六福村、台中麗寶樂園、南投九族文化村、雲林劍湖山世界、高雄義大遊樂世界、花蓮遠雄海洋公園全數休園，已購買票券可延期使用

▲遊樂園皆暫時休園。（圖／六福村提供）



台南國際龍舟錦標賽停辦

台南市長黃偉哲宣布，6月12日至6月14日國際龍舟錦標賽停辦

HELLO KITTY熱氣球首飛取消

2021台灣國際熱氣球嘉年華將在7月3日盛大登場，最讓人期待的就是HELLO KITTY熱氣球，不過鑑於疫情大爆炸，原本預計在5/22舉辦首飛活動宣布取消，至於7月3日登場的台東熱氣球嘉年華，將視疫情發展再安排

秀姑巒溪國際泛舟鐵人三項競賽取消

東部海岸國家風景區管理處宣布，取消原定於6月6日舉行的「秀姑巒溪國際泛舟鐵人三項競賽」，選手將全額退報名費

東海岸大地藝術節延期

6月份東海岸大地藝術節藝術平台相關系列活動暫停辦理，待疫情穩定後將陸續公布各活動辦理日期

國際海上花火節暫停

澎湖國際海上花火節暫停所有場次，後續將視疫情發展狀況再決定辦理日期

▼澎湖花火節急喊卡！（圖／記者彭懷玉攝）

