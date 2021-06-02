疫苗QA一次看！民眾轟「接種仍會染疫、有副作用」 醫解惑1效用

記者葉睿涵／編譯

人口數約為570萬的新加坡，自去年底就開始啟動疫苗接種計畫。當地衛生部數據顯示，截至5月30日，該國已有170萬人已完成接種。然而，仍有許多人對疫苗的效力及副作用存有疑慮，因此亞洲新聞台在時事新聞節目《論題》（Talking Point）中，採訪了多位傳染病專家，為民眾解惑。

▲新加坡在進行大規模疫苗接種後，已逐漸見到防疫效果。（圖／達志影像／美聯社）

新國12歲與18歲以上民眾「接種不同疫苗」 醫生曝2者效力有差

在新加坡，12歲以上的民眾被分配接種輝瑞藥廠的新冠疫苗，而18歲以上的民眾則將施打莫德納疫苗，不過專家表示，這2種疫苗的效力都大致相同，輝瑞疫苗的效力高達95%，而莫德納則為94%。

輝瑞與莫德納疫苗使用的技術都是信使核糖核酸（mRNA），這種技術可以讓人體細胞接種後，自行製造棘蛋白，進而刺激免疫系統產生對抗新冠病毒的免疫力。2種疫苗間存在mRNA劑量的差異，然而這並不代表劑量高的疫苗效力更好。

▲亞洲新聞台採訪多位傳染病專家，為民眾解惑幾項關於疫苗的問題。（圖／路透）

莫德納疫苗副作用比輝瑞高！ 衛生局揭嚴重副作用機率僅0.004%

據疫苗第3階段的臨床試驗數據顯示，莫德納疫苗比輝瑞疫苗有更高機率出現疲勞和發燒等副作用，然而專家們還無法確定，引起副作用的因素是否與劑量有關，因為大部分的副作用都是身體對疫苗免疫所引起的。

新加坡衛生局表示，截至4月18日打出的220萬劑疫苗中，有95人出現嚴重疫苗反應，這相當於疫苗出現嚴重副作用的機率，只有0.004%。世界衛生組織（WHO）與歐洲藥品管理局（EMA）此前也指出，儘管施打疫苗有出現副作用的可能，但疫苗所帶來的好處比風險高，因此仍建議人們接受疫苗注射。

▲新加坡最近開放讓40歲以上的民眾施打疫苗。（圖／達志影像／美聯社）

接種前1天運動、喝酒、吃藥？ 醫生曝「做到3點」才能提高疫苗效力

有民眾提問，在注射前一天運動或喝酒，是否會影響疫苗效力或減緩副作用？萊佛士醫療集團內科醫生曾憲超指出，在接種疫苗前運動，無法瞬間提高免疫力與疫苗效用，而長期過量飲酒導致的慢性酒精中毒，「肯定」會影響個人免疫系統，並導致人們在對抗新冠肺炎時，出現免疫力低下的狀況。

不過他強調，偶爾飲用「一兩杯酒」不會對人們的免疫力或疫苗效力造成影響。也有民眾因為害怕接種後出現發燒或頭痛等副作用，因此選擇在接種前就服用退燒藥。曾憲超表示，此舉無法提前預防注射後出現的發燒症狀，醫生也不建議民眾在沒有症狀的情況下服藥。

曾憲超也提醒民眾，要定期進行運動、攝取健康均衡的飲食、擁有充足睡眠，才有助於最大限度提高疫苗效力。

▲新加坡目前已有170萬人完成接種。（圖／達志影像／美聯社）

接種後仍染疫意義何在？ 醫生揭疫苗效用：很有必要！

近來國際間頻傳有人在接種後依舊染疫的案例，讓許多民眾質疑，究竟接種疫苗的意義何在？新加坡傳染病專家梁浩楠指出，儘管接受疫苗注射後，沒辦法保證100%不會受感染，但疫苗可以讓民眾病情惡化為重症的機率降低，輕症患者甚至有可能因此轉變成無症狀，讓超負荷的醫療系統有喘息空間，因此所有人都接種疫苗「很有必要」。

★《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

Spotify｜KKBOX｜SoundOn｜Apple Podcast｜Google Podcast

防蟎不悶熱！頂級天絲100%防水床包式保潔墊，特價999元買一送一