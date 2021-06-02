日本破1千萬人完成第1劑疫苗接種！　東京7月起廣設大規模接種站

▲日本已經超過1000萬人施打過第一劑疫苗。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

日本目前已有超過1000萬人完成第一劑的疫苗施打，其中包含465萬名醫療從事人員、573萬名65歲以上老年人。而在這1000多萬人當中，有361萬人已經完成第二劑的接種。未來日本政府也將盡快開放一般民眾施打，以加快全國疫苗接種的速度。

根據《富士新聞網》報導，日本先前剛開放65歲以上老人接種新冠疫苗，預計在7月底完成長者的疫苗施打。而政府統計，截至5月31日前，已有970萬人完成疫苗接種，6月1日正式突破1000萬人大關，來到1038萬7589人，其中有465萬人是醫療從業人員，573萬人是老年人。在這1038萬人當中，有361萬人已經完成第二劑的疫苗施打。

▲日本目前正在推行65歲以上高齡者的疫苗接種。（圖／路透）



根據《日本放送協會》報導，東京都知事小池百合子2日表示，為了加快疫苗施打的速度，東京都也預計在7月以後，廣設多個大規模集體疫苗施打中心。屆時，大規模集體接種中心將為64歲以下的一般民眾施打疫苗。

另一方面，日本將醫療從事人員、消防人員、自衛隊員、救護隊員、藥劑師、防疫人員等列為優先接種對象，如今也打算將從事「醫療類似行為」的整復師與針灸師列為疫苗優先接種對象。此外，東京2日新增487例確診，有減緩的趨勢，但大阪的累計確診數卻在2日突破10萬人。

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