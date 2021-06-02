普吉島7月1日示範解封！完整接種疫苗觀光免隔離　曼谷有望跟進

▲泰國普吉島卡隆沙灘。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合外電報導

泰國知名旅遊景點「普吉島」將於7月1日開放觀光，成為全泰國第一個迎接來自低風險國家且完整接種疫苗海外人士到訪的地區。這是當局的示範項目，符合資格者可搭乘飛機直飛至普吉島，無須隔離。

CNN報導，依據泰國旅遊局預估，7月至9月期間將可接待約12.9萬名外國遊客，而入境的國際旅客能在島上自由遊玩，但必須在當地停留7天之後，才能前往泰國其他地方繼續觀光。目前泰國政府認可的疫苗包括中國科興疫苗、英國阿斯特捷利康藥廠的AZ疫苗、嬌生疫苗，以及輝瑞大藥廠（Pfizer）與莫德納（Moderna）所生產的疫苗。

觀光局長育他薩（Yuthasak Supasorn）進一步說明，初期階段，只有完整接種新冠疫苗的遊客獲准入境，僅6歲以下同行孩童能免於這項規定。但有哪些國家被列入低風險國家等相關細節仍有待確認，相關規定將取決於境內新冠疫情整體狀況，還有可能出現變數。

育他薩表示，一旦普吉島示範計畫順利進行，未來將擴展至其他9個觀光景點，包括曼谷、芭達雅、蘇美島、華欣等地。

文中提到，普吉島重新開放觀光的計畫仰賴島上70%居民接種疫苗，當地正在進行大規模施打，普吉府至少已有50%人口接種疫苗。但相較之下，全泰7000萬人口之中，僅1.6%的人完整接種疫苗；這在該國引發不少批評聲浪，質疑國內還有其他更需要疫苗的高風險族群，但政府卻把首要優先順位給了普吉島。

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