快訊／基隆護理之家、美髮店染疫都加3　清潔隊員也中

▲基隆市長林右昌。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／新北報導

中央疫情指揮中心今（2日）公布國內新增本土個案372例、校正回歸177例，確診個案新增12例死亡。基隆今天有18例確診，累計確診人數破百，共139人染疫。基隆市長林右昌下午15時召開記者會表示，CDC今（2日）公布基隆18例確診個案，6個家庭就有12個人互相傳染。

林右昌表示，2日CDC公布基隆18例確診個案，（案8904）50多歲女性，為（案8218）美髮店員工友人，匡列接觸者，經採檢確診；（案8905）10多歲女性，為（案8218）美髮店員工女兒，匡列接觸者，經採檢確診；（案8906）50多歲男性，為（案8904），匡列接觸者，經採檢確診；（案8907）50多歲男性，為（案7965）先生（案4616）家庭之鄰居；（案8908）80多歲女性，為（案8909）妻子，因需照顧（案8909），入院一同篩檢，經篩檢後確診；（案8909）80多歲男性，個案因身體不適，5/30日就醫，因需住院，進行入院篩檢確診，疫調中；（案9036）20多歲男性，為（案8786）台北表演藝術中心工地營造工程的哥哥，匡列接觸者，經採檢確診；（案9037）10歲以下男性，為（案3159）曾孫，與爸爸（案9038）居家隔離，因媽媽（案8678）6/1日確診，安排再次採檢確診；（案9038）20歲多男性，為（案3159）孫子，與兒子（案9037）居家隔離，因妻子（案8678）6/1日確診，安排再次採檢確診。

[廣告]請繼續往下閱讀...

（案9039）80歲多男性，護理之家住民，（案8787）室友，5/30日預防性快篩陰性，5/31日身體不適，就醫採檢確診；（案9040）40歲多女性，（案8679）媳婦，在醫院照顧公公，經採檢確診；（案9041）80歲多女性，聯絡中；（案9230）90歲多男性，護理之家住民，（案8787）、(案9039）室友，5/30日預防性快篩陰性，6/1日身體不適，就醫採檢確診；（案9231）40歲多女性，為（案3519）女兒，因擴大匡列採檢確診；（案9232）40歲多女性，（案3519）女兒，因擴大匡列採檢確診；（案9233）40歲多男性，環保局清潔隊員，身體不適，就醫後確診，疫調中；（案9234）50歲多女性，因身體不適，自行至醫院篩檢確診，疫調中；（案9235）50歲多男性，為（案7417）小姑娘小吃店消費者，之職場接觸者，經採檢確診。

▲▼6月2日基隆市公布18例足跡。（圖／基隆市政府提供）

美麗最大的祕密

【更多新聞】

新北男到院前亡快篩陽性 里長痛斥：「PCR陰性」遺體卻已火化了

獨／朱學恒送指揮中心喪禮4花籃 命理專家楊登嵙：觸人楣頭是損德

快訊／基隆＋8 小黃司機、護理之家住民、南港火車站商店女染疫

亂！基隆看身分證尾號進市場首日 沒帶證件、跑錯點爆罵「擾民」