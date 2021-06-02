國內首例！發燒、持續頭痛　30多歲男打AZ疫苗出現「血栓」

記者嚴云岑／台北報導

新冠疫苗截至6月1日累積50萬0577人次接種，其中公費45萬9387人次、自費4萬1190人次，指揮中心今（2）日公布一例疫苗不良反應，為30多歲男性，於5/12接種第一劑AZ疫苗後，出現發燒等身體不適症狀，雖於3日後緩解，但5/19卻出現發燒、持續頭痛、腹痛症狀，就醫抽血檢查後，發現為血栓併血小板低下症候群（TTS），為我國首例個案。

指揮中心日表示，針對近期國內接種AZ疫苗後嚴重不良反應事件，衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）已於5月31日召開專家諮詢會議進行討論，確認我國首例因接種AZ疫苗後，引發血栓併血小板低下症後群（TTS）案例。

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ACIP召集人李秉穎表示，該名個案為30多歲男性，於5月12日接種第一劑AZ疫苗後，曾出現發燒等身體不適症狀，於3日後逐漸緩解。自５月19日起，出現微燒、持續頭痛、腹痛等症狀，就醫抽血檢查後，發現血小板低下，D蛋白（D-dimer）異常升高等，同步影像學檢視頭部、腹部雖未發現血栓病兆。

經臨床研判依「血栓併血小板低下症候群（Thrombosis with Thrombocytopenia Syndrome, TTS）臨床指引」及時診治，個案目前血小板值恢復中，狀況穩定。本案經專家審查，符合布萊頓合作組織（Brighton Collaboration）病例定義，研判為我國首例TTS個案。

指揮中心表示，該名民眾經臨床警覺與及時診治，症狀已改善並轉至普通病房持續觀察中。TTS發生率為百萬分之2.1，英國於接種第一劑後TTS發生率約百萬分之12.3，歐盟則為百萬分之6.5，建議指揮中心應持續監測疫苗接種不良反應事件，並建議符合接種對象之民眾應配合疫苗供應進度，接種COVID-19疫苗。

指揮中心呼籲，接種AZ疫苗後28天內，若出現嚴重持續性頭痛、視力改變、癲癇、嚴重且持續腹痛超過24小時以上、嚴重胸痛或呼吸困難、下肢腫脹或疼痛、皮膚出現自發性出血點、瘀青、紫斑等任一症狀，應盡速就醫，並告知疫苗接種史，以利醫師及早釐清病因，並給予適當臨床處置。