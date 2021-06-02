快訊／今日增12死！90多歲男「血氧降低」　發病1天後就死亡

記者嚴云岑／台北報導

新冠肺炎本土疫情持續，5月11爆發社區感染以來累積125人死亡，中央流行疫情指揮中心今（2）日再公佈新增12例死亡個案，共計為男性7位、女性5位，年齡介於60多歲至90多歲，發病日介於5月13日至5月29日，確診日介於5月16日至6月1日，死亡日期介於5月28日至6月1日，其中一名90多歲男因血氧降低，發病1天就死亡。

中央流行疫情指揮中心今(2)日公布國內新增372例本土COVID-19確定病例，另有校正回歸本土個案177例，總計549例。確診個案中新增12例死亡。

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▲0602死亡個案數。（圖／指揮中心提供）

指揮中心表示，今日新增之372例本土病例，為207例男性、165例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日介於今(2021)年5月2日至6月1日。另校正回歸個案177例中，為96例男性、81例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲，發病日介於5月13日至5月30日。

指揮中心指出，綜上所有本土個案共549例，分布地區以新北市310例最多，其次為臺北市152例、桃園市28例、基隆市18例、苗栗縣12例、彰化縣10例、高雄市5例、臺東縣4例、臺中市3例，新竹縣及臺南市各2例，新竹市、南投縣及花蓮縣各1例。其中雙北地區以外縣市87例中1例有萬華活動史，65例已知感染源，21例關聯不明。相關疫情調查持續進行中。