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熟食攤加設遮罩！市場人流管制3措施：禁試吃、實聯制、減少出入口

▲▼0529流行疫情指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）

▲中央流行疫情指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）

記者黃凱翊／綜合報導

中央流行疫情指揮中心今公布國內新增372例本土COVID-19確定病例，另有校正回歸本土個案177例，總計549例，其中分布地區以新北市310例最多，其次為台北市152例。對此，經濟部表示將加強夜市與傳統市場的人流管控，包含實聯制、減少出入口、禁止試吃等。

經濟部林全能 常務次長表示，因應疫情嚴峻，全國許多夜市都已暫停營業，但民眾仍會到傳統市場採買蔬果魚肉等民生物資，為了避免成為防疫破口，將要求地方政府加強落實人流管制與社交距離，全國公有及私有市場約有1100家，將會實行包含減少市場出入口、落實實聯制、分流管制、人流引導、全程配戴口罩並禁止試吃，熟食攤則有遮罩等防疫措施。

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林全能表示，目前看到許多地方政府如基隆、桃園、新竹市、苗栗縣和台中市都是採宣導民眾能夠按照身分證尾數來進行不同時間的出外採買，經濟部將會跟地方政府合作持續觀察此作法是否能有效減少人流聚集，另外經濟部也正積極開發透過電子商務進行相關的ICT科技採買，推出「免迺好揀」採購網，可協助民眾透過電子商務方式採購需要物資。

經濟部「免迺好揀」買菜網推動時，設計市場「小幫手」，同時服務消費者與攤商，以彰化市華陽市場為例，平均一張訂單橫跨蔬果魚肉莫約4-5攤，而生鮮又屬「時價波動」每天不同，小幫手接到訂單隔天，就會回報價格給消費者，同意後才正式下單。這種「線上互動」不僅滿足了消費者新鮮時價的需求，加上「今天訂明天送」、「預約自取外帶」等快速服務，皆是經濟部推出「免迺好揀」買菜網，最核心的價值。

▼市場夜市人流管控指引。（圖／指揮中心提供）

▲▼0602市場夜市人流管控指引。（圖／指揮中心提供）

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