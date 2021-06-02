歐盟擬列日本為安全國家名單　英國也有望在14日加入

▲疫情下的日本街頭。（圖／路透）

實習記者陳培鈞／綜合報導

儘管日本正遭逢第4波新冠疫情，歐盟仍預計在今日的會議中，將日本列入安全國家名單，開放日本人赴歐盟觀光。此外，英國也是有可能被列入該名單的國家，但由於印度變種病毒入侵，詳細的狀況仍需繼續評估。

綜合外媒報導，目前歐盟的安全國家名單中，有澳大利亞、以色列、紐西蘭、盧安達、新加坡、韓國、泰國和中國大陸，同時也包括香港和澳門，這些國家或地區的人民，無論是否接種疫苗，都可以透過申請，進到歐盟會員國中，但歐盟的各個成員國，仍可以要求旅客要做快篩測試，或是進行隔離。

▲日本有望在今日，被列入歐盟安全國家名單。（圖／路透）

報導指出，歐盟衛生專家在週一的會議上，提出將日本和英國加進安全國家名單，日本可望在今天的會議裡，就成功列入名單。英國則因上週印度變種病例增加，所以還在評估當中，但仍有望在14日被加入安全名單，屆時歐盟將考慮加入更多國家。歐盟在5月時放寬安全國家的門檻，從過去14天每10萬人新增25名病例，改至75名。

日本在今年1月被歐盟從安全名單中剔除，美國於5月底時甚至將日本的旅遊警示，提升至最高風險的第4級。西班牙也在5月底宣布，無條件開放日本遊客，法國、義大利則要求，日本遊客入境時要先隔離，並且要有快篩陰性報告。

目前，日本正遭逢第4波新冠疫情，根據統計，日本5月疫情高峰時，單日曾通報超過7,000人確診，導致大阪醫療體系崩潰，昨日新增1,793人確診，目前全境超過74萬人染疫、1.3萬人死亡。