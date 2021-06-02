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張亞中赴疾管署喊話：陳時中點頭就準備文件　「若假藥以死謝罪」

▲▼張亞中前往疾管署遞交疫苗進口申請。（圖／記者屠惠剛攝）

▲張亞中前往疾管署遞交疫苗進口申請。（圖／記者屠惠剛攝）

記者洪巧藍／台北報導

孫文學校總校長張亞中宣布捐贈德國BNT疫苗500萬劑與中國國藥疫苗500萬劑，並提交進口申請書，遭指揮中心回應「只收到一個影本，須附原廠證明才可以」。張亞中今日赴疾管署送交廣州幸福嘉信商貿有限公司委託書，並喊話衛福部長陳時中，只要他點頭同意，馬上準備文件。

陳時中昨表示，由於疫苗買賣不是一般商品，所以必須要確保來源正確，因此申請要件上必須包含有原廠證明，指揮中心不排斥任何人有特殊管道能取得正確疫苗，但張亞中只有提供一個大陸文化中心的影本，不符合申請要件。副指揮官陳宗彥補充，指揮中心是在昨天晚上才收到張亞中提供的影本文件，影本是檢據了一個北京兩岸東方文化中心的委託函，並沒有原廠的證明。

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今天下午1時，張亞中親赴疾管署送交兩份公文，分別是廣州幸福嘉信商貿有限公司委託函與捐贈運送疫苗來台事宜說明，盼衛福部能盡快與他聯繫。

張亞中喊話，「是文件重要還是人命重要」這些事情已經遠遠超出政治利益，是人性的問題，「請問陳時中人性在哪裡，這麼多人願意幫忙台灣老百姓」。張亞中說，這是捐贈活動，只要陳時中願意點頭，他就準備文件，原廠證明、兩三天時間一定可以做到。

至於為何不準備八項受審文件，張亞中表示，連郭台銘先生都需要準備72小時，以自己並非藥商，也不是醫療界的人，要到哪去整理這八大項目，耗時準備之後恐再被行政程序卡關，恐怕花上更多時間。

媒體提問疫苗打入人體若出問題，誰來負責？張亞中說，這些疫苗都是聯合國所通過，並非黑市購入或者未經核可，把原廠藥物交付指揮中心，何錯之有？但如果來的是假藥「那我張亞中負責，我以死謝罪」。

張亞中強調，若假藥，自己會負刑事責任，但這種事情誰會去玩假藥；他今天只是希望「快快快」只要陳時中點頭，馬上把原廠相關證明都提供政府。

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