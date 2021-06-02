阻止北京「疫苗外交」！日本再捐221億給COVAX：已確保更多疫苗

▲日本擬再向COVAX提供8億美元的資金。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

日本首相菅義偉2日將與全球疫苗免疫聯盟（Gavi）舉行線上會議，根據政府內部人士透露，菅義偉有意在會議中宣布，日本目前已經向COVAX確保疫苗，同時也將向COVAX提供8億美元（約新台幣221億元）資金。事實上，加上先前日本政府提供的2億美元（約新台幣55億元），日本提供給COVAX的資金預計來到10億元（約新台幣276億元），僅次美國。據悉，此舉是為了制衡北京當局，透過向開發中國家提供國產疫苗的方式，展開「疫苗外交」。

根據《共同社》引述多名日本政府內部人士消息報導，首相菅義偉2日晚間將與全球疫苗免疫聯盟（Gavi）舉行線上會議。他預計在會議中宣布，日本已經決定要向COVAX提供8億美元（約新台幣221億元）的資金，同時也已向COVAX確保疫苗。而此次確保的疫苗預計將被提供給其他國家與地區。

此次會議中，約有40個國家的領導人與部長級人士出席，其中包含美國副總統賀錦麗、歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）等人。

包含不久後提供的8億美元，日本向COVAX的資金現階段已經來到10億美元（約新台幣276億元），僅次於美國。而此舉則是考量到北京當局有意透過提供開發中國家國產疫苗實施「疫苗外交」，日方則希望能藉此制衡。

根據COVAX提出的目標，今年內預計要提供18億劑疫苗，相當於開發中國家約30%的人口。然而截至5月底，所需資金的83億美元（約新台幣2295億元）中，還缺少13億美元（約新台幣359億元）。當時曾傳出日本將再提供7億美元（約新台幣193億元），如今直接加碼1億元（約新台幣27億元）。

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