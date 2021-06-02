雪山飛狐是牠！　羊絨鼯鼠身長超1公尺...數量僅3000隻

記者魏有德／綜合報導

由中國、澳大利亞和美國學者組成的研究團隊近日在西藏日喀則及雲南怒江發現羊絨鼯鼠屬兩個新物種，分別命名為西藏羊絨鼯鼠和雪山羊絨鼯鼠。大陸中科院昆明動物研究所助理研究員李權表示，「中國很多地區的群眾將鼯鼠俗稱為飛狐，雲南的羊絨鼯鼠因棲息地有半年時間被積雪覆蓋，遂取金庸武俠小說中的雪山飛狐之意將其命名。」

▲科研團隊發現瀕危羊絨鼯鼠新種，命名為「雪山雪山羊絨鼯鼠」。（圖／翻攝新華社微博）

《新華社》報導，李權介紹，羊絨鼯鼠屬全長超過1公尺，體重可達2.5公斤，隸屬嚙齒目松鼠科鼯鼠族，已知分布於喜馬拉雅地區，是體型最大、分布海拔最高（可達4800米）的滑翔哺乳動物。世界自然保護聯盟（IUCN）將羊絨鼯鼠的受威脅程度評估為瀕危（EN），種群數量估計僅有1000隻至3000隻。

李權表示，「羊絨鼯鼠具有鼯鼠中最高的齒冠，食物大多由富含單寧等有毒物質的針葉組成，對研究哺乳動物的高海拔適應和植食性進化具有重要科學價值。」此外，研究還發現羊絨鼯鼠的進化與喜馬拉雅山脈隆升和亞洲南部大江大河水系變遷有密切聯繫。

▲科研團隊發現的雪山羊絨鼯鼠。（圖／翻攝新華社微博）

研究團隊對中外自然歷史博物館館藏的24件羊絨鼯鼠標本進行了細緻的形態學和遺傳學比較，最終確認羊絨鼯鼠很可能分布在整條喜馬拉雅山脈及雲南西北部高山區，並分化成了三個毛色、頰齒和遺傳顯著不同的物種。相關成果於5月31日發表在國際動物分類學專業期刊《林奈學會動物學雜誌》上。