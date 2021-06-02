堅持逆時中！楊鎮浯喊「快篩認知與中央不同」：金門會持續做下去

記者林名揚／金門報導

金門、馬祖、澎湖等3離島1日宣布全面快篩，但卻被中央宣告違法，並立即撤銷。對此，3個離島步調、口徑一致「逆時中」，堅持進行全面快篩，而金門縣長楊鎮浯表示，不管是澎湖還是連江縣，所有的破口都是從熱區返回的民眾，為降低風險，「我們還是會持續的做下去。」

▲ 金門逆時中，2日仍堅持進行旅客全面快篩 。（圖／記者林名揚攝）

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繼澎湖5月31日出現確診案例後，台灣離島僅剩金門仍是「淨土」。為了嚴防疫情擴散，金門、澎湖、馬祖3離島決定，即日起只要抵達機場的民眾，就必須強制配合進行快篩，若民眾不願配合，將依《傳染病防治法》第70條裁罰3千到1萬5000元罰鍰。

不過，此規定宣布之後，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中1日再次強調，疫情期間須按指揮中心規劃辦理防疫措施，連江縣、澎湖縣及金門縣政府公告規定違反《傳染病防治法》，撤銷其公告。

然而，3個離島步調、口徑一致「逆時中」，堅持進行全面快篩。對此，金門縣長楊鎮浯1日在接受訪問時表示，中央的全面快篩與三個離島的認知不太一樣，中央認為只要填寫健康聲明書，且自己覺得沒有症狀的，就可以不用篩檢，「我想這跟整個社會的認知有比較大的落差」。

楊鎮浯提到，目前澎湖、連江縣所有的防疫破口都是從熱區返回的民眾，而為了降低風險，「那麼我們不能將希望寄託在這樣子的一個篩檢下」，因此金門還是會按照既有的計畫來實行，只要旅客在台灣本島機場未做過快篩的，抵達金門後就必須快篩，而若是不願配合，「我們也會按照傳染病防治法來予以相應的這一些處分」。

楊鎮浯也強調，中央在1日的記者會後有表達中央的立場，但「金、馬、澎，都覺得不能接受」，因此目前仍然會按照既定的步驟來做，目前是還沒有相關的溝通。