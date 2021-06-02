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正妹打疫苗「致敬關公」？　網瘋傳「拉下領口狂露雪球照」

微博不少人討論「打疫苗的正確姿勢」。（翻攝自微博）

中國大陸近日來新冠肺炎確診人數再起，也引發疫苗施打潮，不過有網友發現當地網紅或正妹特別偏好以拉下領口的方式來接種，也讓許多人開玩笑：「到底是來打針還是餵奶？」更有人拍片諷刺：「捲起袖子打是會打到復發嗎？」

圖文／鏡週刊

最近大陸微博不少網友以「拉下領口打疫苗？捲起袖子打疫苗？」為題進行討論，原來是因為當地許多正妹或網紅在施打疫苗時，都選擇用前者方式接種，讓施打疫苗的場所瞬間成為露奶秀場，甚至還有當地網購商店推出「打疫苗穿搭」，拍片教學該如何穿才能「優雅打疫苗」。

一名網友便拍片諷刺「捲起袖子就不會幫你打疫苗嗎？」（翻攝自微博）

露奶打疫苗的現象讓網友看不下去，質疑：「打疫苗捲起袖子就能打，為啥都要露肩？」大陸網友為此也拍攝影片，「你捲起袖子人家就不給你施打嗎？還是這樣打會復發？」其他網友看到後也開玩笑留言：「這是餵奶的姿勢吧？」「打針露奶可能可以給病毒下馬威。」

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中國大陸網友諷刺網美露奶的接種疫苗姿勢彷彿致敬關公。（翻攝自微博）

不過也有網友認為：「有些人是穿長袖，把袖子捲上去不方便才這樣吧！」亦有人貼出關公被華佗刮骨療傷的圖片，打趣表示可能網美們是要致敬關公也是脫衣露奶接受治療的「一代經典姿勢」，更有網友開玩笑要大家停止檢討這種現象，「以後看不到了誰負責？」


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