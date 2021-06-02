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美國「印度變種病例」1個月狂飆7%　傳染性比其他變種病毒高60%！

▲▼美國,新冠。（圖／達志影像／美聯社）

▲印度變種病毒在美國迅速蔓延。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／編譯

美國在過去7天平均每日新增1萬7189宗新冠病例。數據顯示，印度變種病毒「B.1.617.2」，在近期的新增病例中佔了8%，比5月初的1%高出了7個百分點，顯示這種具有高度傳染性的變種病毒正在美國迅速蔓延。

▲▼印度變種病毒佔美國新增病例數的比例。（圖／翻攝自Outbreak.info官網）

▲美國的印度變種病例在一個月內就上升了7%。（圖／翻攝自Outbreak.info官網）

據《紐約郵報》報導，Outbreak.info數據顯示，美國境內自3月16日出現首宗印度變種病例後，在5月初只有1%的新增病例與印度變種病毒「B.1.617.2」有關。然而，相關數據在此後急劇上升，截至5月26日，全國新增病例中已有8%來自印度變種病毒。

專家懷疑，印度變種病毒的傳染性比其他變種病毒高出60%，而世界衛生組織（WHO）最近也將此變種病毒升級為「令人擔憂的變種病毒」（variant of concern）。WHO流行病學家科霍芙（Maria van Kerkhove）指出，不少證據證明，印度變種病毒的傳染力正在增強。

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