　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

LIVE／郭董捐BNT疫苗！力拚3日內審完　陳時中最新說明

生活中心／綜合報導

提高疫苗覆蓋率被視為控制本土疫情的重要手段，對此，指揮中心今日將公布大規模接種計畫。而面對疫苗供不應求的情況，也陸續有企業團體提出盼購買疫苗來捐贈，除了鴻海創辦人郭台銘的永齡基金會已經遞交正式文件，食藥署力拚在3日內完成審查，另外佛光山、慈濟基金會也有買疫苗意願。指揮官陳時中下午召開記者會說明最新情形。

▲▼指揮中心6/1記者會。（圖／指揮中心提供）

▲指揮中心召開記者會說明大規模接種計畫。（圖／指揮中心提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

鴻海集團與永齡基金會攜手出資採購500萬劑BNT疫苗，並於於1日向衛福部食品藥物管理署完成遞件。指揮官昨日在記者會中公開表示，相當謝謝郭台銘先生積極辦理相關事情，中午相關資料已經送到食藥署，「資料很完整」，目前正在檢視相關資料。

但食藥署長吳秀梅今（2）日接受電訪時提到，「目前只收到永齡基金會文件」，資料已相當完備，但仍有一些文件待補齊，至於是有哪些文件缺漏則不便透露。

▲▼郭台銘發文表示，疫苗申請已由夫人曾馨瑩以及鴻海教育基金會執行長汪用和，兩人共同遞件，並由食藥署署長吳秀梅代表受理。（圖／翻攝郭台銘臉書）

▲食藥署長吳秀梅表示，目前申購疫苗計畫僅收到永齡基金會的文件。（圖／翻攝郭台銘臉書）

吳秀梅另提到，過去藥品依緊急用途申請專案進口時，都可在1個月內完成，但因應國內緊急疫情，相關同仁都在努力中，會力拚在3日內完成審查，之後會再召開專家會議，待通過緊急授權後，再由指揮中心調度使用。

▲▼地方政府或企業申請COVID-19疫苗專案輸入流程。（圖／指揮中心提供）

▲地方政府或企業申請COVID-19疫苗專案輸入流程。（圖／指揮中心提供）

依據指揮中心日前公布規定，企業或地方政府個別購買疫苗的必備流程，需提出8項送檢資料條件，包含執行計畫書、藥品說明書、數量及計算依據、冷鏈及倉儲設備、供貨期程、原廠授權書、有效期限、國外上市證明或替代文件。

另外，陳時中日前宣布，根據疫苗到貨時程，6月可望有200萬劑，到了8月包含國產疫苗在內，可以取得累計1000萬劑疫苗。談到最新疫苗抵台進度，他也坦言，疫苗進入台灣，因為國際搶貨等因素，沒有辦法完全操之在我，當時說6月疫苗預計有這樣的數目，也希望努力趕快打完，相關大規模接種計畫已經做好規劃，今日也會一併說明。

ET快訊
桃園本土+28足跡曝！Costco南崁店、大潤發、UNIQL
LIVE／新北本土爆量「今增310例」　侯友宜最新說明
郭董捐BNT今送審　陳時中：缺了一項關鍵文件
金融時報評台「未做好疫情爆發準備」　陳時中回應了
不甩禁令！PUB進出54人嗨翻　酒店6男女開包廂
放寬機師「3+11」沒會議紀錄監委要查　陳時中回應了
大規模接種「每週打100萬人次」　預約方式曝
全台傳統市場、夜市人流管制　3規定出爐
18天的改變！民眾自律封城　直擊台北驚人落差
「大規模接種」3大面向曝光！基層診所、社區接種站納入施打
國內首例！30多歲男打AZ出現「血栓」　發燒、持續頭痛
今549例本土！　陳時中坦言：疫情沒有往下降
快訊／今日增12死！男「血氧降低」發病1天就死亡
又飆上去！今「共549例本土」新北310例最多　各縣市分佈曝
快訊／再增12死！今增372本土、177校正回歸
快訊／確診男逃出仁愛醫院　還搭捷運落跑

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

長照機構已爆30件感染事件！北市信義區老人長照中心已7死

台鐵便當營收縮減840萬！銷售員確診「3據點關閉」銷量再受影響

桃園本土+28足跡曝！到過「Costco南崁店、大潤發」　還去逛UNIQLO

確診者砍傷護理師　急診醫師長文嘆：怎麼能傷害她們？

企業自購疫苗可「自留合理比例」！陳時中：當然比例不能太高

ET民調／9成擔心染疫　6月底若未好轉....7成7支持改四級警戒

只花26分鐘！　中山附醫教授和助手幫確診孕婦剖腹生產

佛光山在「國際藥廠領域」地位特殊！淵源曝光...和猶太人有關

郭董捐BNT缺一項「關鍵文件」　陳時中：原廠還是傾向與中央往來

打AZ疫苗腳麻掉！正妹醫劇烈頭痛「以為血栓」：這輩子沒有過的痛

護師被砍、病患拔面罩嗆一起死　她狂砲轟：指揮中心只會報數！

工人空曠處脫罩吃飯被民眾檢舉 他心疼：1張罰單2天工錢就沒了

68歲媽確診撥電話卻「無法說話」　肺部已塌陷...女兒爆哭生死道別

家人去海灘15歲少女「獨留飯店」　男子怪招撬開門！她1句話脫險

長太像！哥戴假髮+穿裙子還化妝　全身copy妹妹...連媽媽都認錯XD

曹佑寧超狂加速逆轉接力賽！三度奪MVP　小刀跌倒仍拍手：我要打他屁股XD

麵店防疫出奇招！錢幣全放鐵盤　下秒進烤箱...醫：70度可殺病毒

暖男見「路上未戴口罩」急遞一片　單車騎士錯愕接過戴上：謝謝你！

在家防疫！網紅推3種泡麵吃法　麻辣蒸蛋吸入大量湯汁口感超讚

高雄逆耳兒不聽勸「揪友打麻將」　6人群聚遭罰...爸嘆：就跟你說！

長照機構已爆30件感染事件！北市信義區老人長照中心已7死

台鐵便當營收縮減840萬！銷售員確診「3據點關閉」銷量再受影響

桃園本土+28足跡曝！到過「Costco南崁店、大潤發」　還去逛UNIQLO

確診者砍傷護理師　急診醫師長文嘆：怎麼能傷害她們？

企業自購疫苗可「自留合理比例」！陳時中：當然比例不能太高

ET民調／9成擔心染疫　6月底若未好轉....7成7支持改四級警戒

只花26分鐘！　中山附醫教授和助手幫確診孕婦剖腹生產

佛光山在「國際藥廠領域」地位特殊！淵源曝光...和猶太人有關

郭董捐BNT缺一項「關鍵文件」　陳時中：原廠還是傾向與中央往來

打AZ疫苗腳麻掉！正妹醫劇烈頭痛「以為血栓」：這輩子沒有過的痛

快訊／新北疫情擴大！累積3947例「土城暴增」　各區分佈量曝光

TOYOTA「大改款Land Crusier」6／9登場　新TNGA-F平台、動力上身

長照機構已爆30件感染事件！北市信義區老人長照中心已7死

無尊講鬼故事「臉變馬賽克」直播被干擾！　收訊息：快開燈後面有3女

台鐵便當營收縮減840萬！銷售員確診「3據點關閉」銷量再受影響

桃園本土+28足跡曝！到過「Costco南崁店、大潤發」　還去逛UNIQLO

各國企業出手！幫政府搶買疫苗　賭場大亨竟談下2千萬劑莫德納

確診者砍傷護理師　急診醫師長文嘆：怎麼能傷害她們？

防疫太久沒出門！　他驚見機車塞「鳥巢+2顆蛋」樂當阿公

ET民調／6成5民眾收入受疫情影響　8成2贊成仿照美國「發現金」

他買鹹酥雞一抬頭盯菜單… 視線全歪「貢丸好飽滿」嗨傻

生活熱門新聞

確診男砍3護理師　女兒道歉了

快訊／再增12死！今增372本土、177校正回歸

獨／高雄連鎖早餐店疑4人染疫　店長發足跡文致歉

6／14若要降二級　醫曝得做好一件事：今確診會再降

快訊／確診男瘋砍護理師！3警PCR結果出爐

「很多人現在罵沒疫苗打」　台大醫預言未來光景

今確診+校正回歸「共549例本土」新北310例最多　各縣市分佈曝光

被批詛咒人！朱學恒「粉專退讚數驚呆」

焦糖陳嘉行轟「階級歧視」　網好奇：劉寶傑學歷強嗎

今公布549例本土！陳時中坦言：疫情沒有往下降

北市確診男趁醫護不注意偷跑　警方協尋中

疫情反爆逃難潮！長榮下周飛美大增班

「封城14天vs無限期三級」怎選？網：笑死了

國內首例！30多歲男打AZ疫苗出現「血栓」

更多熱門

相關新聞

阻止北京「疫苗外交」！日本再捐221億給COVAX

阻止北京「疫苗外交」！日本再捐221億給COVAX

日本首相菅義偉2日將與全球疫苗免疫聯盟（Gavi）舉行線上會議，根據政府內部人士透露，菅義偉有意在會議中宣布，日本目前已經向COVAX確保疫苗，同時也將向COVAX提供8億美元（約新台幣221億元）資金。事實上，加上先前日本政府提供的2億美元（約新台幣55億元），日本提供給COVAX的資金預計來到10億元（約新台幣276億元），僅次美國。據悉，此舉是為了制衡北京當局，透過向開發中國家提供國產疫苗的方式，展開「疫苗外交」。

PK宅神！阿中粉絲「送一整排花籃」打氣

PK宅神！阿中粉絲「送一整排花籃」打氣

彰化確診女陪侍足跡曝　5月14日上門的請注意

彰化確診女陪侍足跡曝　5月14日上門的請注意

高端跌停蔡英文才出來　羅致政：干擾疫情

高端跌停蔡英文才出來　羅致政：干擾疫情

三方為台爭取疫苗　專家分析：郭台銘的成功機率最高

三方為台爭取疫苗　專家分析：郭台銘的成功機率最高

關鍵字：

新冠疫情台灣防疫社區感染疫苗

讀者迴響

熱門新聞

確診男砍3護理師　女兒道歉了

紓困4.0「中央+地方措施」懶人包

快訊／再增12死！今增372本土、177校正回歸

正妹打疫苗「狂裸香肩露半球」網看傻

獨／高雄連鎖早餐店疑4人染疫　店長發足跡文致歉

6／14若要降二級　醫曝得做好一件事：今確診會再降

神明早警示疫情！宮廟求籤2年都同結果

快訊／侯友宜：長照工作者全快篩　造冊3.4萬住民及員工優先打疫苗

謝忻凌晨4點出門慢跑！目睹路人「脫罩抽菸」

下雨堅持放尿！阿金變土河馬燦笑

閨密情GG2／陳敬宣突被分手　好友荳荳也情變

花壇直播打麻將　隔板＋口罩自認防疫

周興哲趙岱新認了復合：現在很開心

陳敬宣錯愕閨蜜接手舊愛周予天

歐陽娜娜、張柏芝差21歲撞衫

更多

最夯影音

更多
護師被砍、病患拔面罩嗆一起死　她狂砲轟：指揮中心只會報數！

護師被砍、病患拔面罩嗆一起死　她狂砲轟：指揮中心只會報數！
工人空曠處脫罩吃飯被民眾檢舉 他心疼：1張罰單2天工錢就沒了

工人空曠處脫罩吃飯被民眾檢舉 他心疼：1張罰單2天工錢就沒了

68歲媽確診撥電話卻「無法說話」　肺部已塌陷...女兒爆哭生死道別

68歲媽確診撥電話卻「無法說話」　肺部已塌陷...女兒爆哭生死道別

家人去海灘15歲少女「獨留飯店」　男子怪招撬開門！她1句話脫險

家人去海灘15歲少女「獨留飯店」　男子怪招撬開門！她1句話脫險

長太像！哥戴假髮+穿裙子還化妝　全身copy妹妹...連媽媽都認錯XD

長太像！哥戴假髮+穿裙子還化妝　全身copy妹妹...連媽媽都認錯XD

熱門快報

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

618年中慶 不買對不起毛孩

618年中慶 不買對不起毛孩

6/1-6/30 年中慶！寵物雲毛毛商城全館滿額享折扣，最高可折600元，不買對不起毛孩！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面