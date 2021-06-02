LIVE／郭董捐BNT疫苗！力拚3日內審完　陳時中最新說明

生活中心／綜合報導

提高疫苗覆蓋率被視為控制本土疫情的重要手段，對此，指揮中心今日將公布大規模接種計畫。而面對疫苗供不應求的情況，也陸續有企業團體提出盼購買疫苗來捐贈，除了鴻海創辦人郭台銘的永齡基金會已經遞交正式文件，食藥署力拚在3日內完成審查，另外佛光山、慈濟基金會也有買疫苗意願。指揮官陳時中下午召開記者會說明最新情形。

▲指揮中心召開記者會說明大規模接種計畫。（圖／指揮中心提供）

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鴻海集團與永齡基金會攜手出資採購500萬劑BNT疫苗，並於於1日向衛福部食品藥物管理署完成遞件。指揮官昨日在記者會中公開表示，相當謝謝郭台銘先生積極辦理相關事情，中午相關資料已經送到食藥署，「資料很完整」，目前正在檢視相關資料。

但食藥署長吳秀梅今（2）日接受電訪時提到，「目前只收到永齡基金會文件」，資料已相當完備，但仍有一些文件待補齊，至於是有哪些文件缺漏則不便透露。

▲食藥署長吳秀梅表示，目前申購疫苗計畫僅收到永齡基金會的文件。（圖／翻攝郭台銘臉書）

吳秀梅另提到，過去藥品依緊急用途申請專案進口時，都可在1個月內完成，但因應國內緊急疫情，相關同仁都在努力中，會力拚在3日內完成審查，之後會再召開專家會議，待通過緊急授權後，再由指揮中心調度使用。

▲地方政府或企業申請COVID-19疫苗專案輸入流程。（圖／指揮中心提供）

依據指揮中心日前公布規定，企業或地方政府個別購買疫苗的必備流程，需提出8項送檢資料條件，包含執行計畫書、藥品說明書、數量及計算依據、冷鏈及倉儲設備、供貨期程、原廠授權書、有效期限、國外上市證明或替代文件。

另外，陳時中日前宣布，根據疫苗到貨時程，6月可望有200萬劑，到了8月包含國產疫苗在內，可以取得累計1000萬劑疫苗。談到最新疫苗抵台進度，他也坦言，疫苗進入台灣，因為國際搶貨等因素，沒有辦法完全操之在我，當時說6月疫苗預計有這樣的數目，也希望努力趕快打完，相關大規模接種計畫已經做好規劃，今日也會一併說明。