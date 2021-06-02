「小孩被資遣！」施正鋒替兒發信給陳時中：搞補助，不如買疫苗

▲施正鋒兒子寫信給陳時中 。（圖／指揮中心提供）



記者劉維榛／綜合報導

全台三級疫情警戒，讓許多人一夕間停班、失業。東華大學教授施正鋒則感慨，兒子也是這波疫情的犧牲者，就怕失業問題未歇，兒子決定寫下一封信給陳時中部長，揪心喊話「與其搞補助，還不如把錢拿去買疫苗，還比較有意義也比較划算吧？」

施正鋒在臉書透露，「小孩被資遣了，沒辦法，房東只能減租兩萬，老闆撐不下去。」兒子決定挺身而出，寫下一封450字的信給陳時中部長，但就怕信件會被篩選，施正鋒乾脆貼在自己的臉書上，希望藉由臉書5千名朋友的傳遞效應，讓政府正視失業的嚴重性，「多少願意聽年輕人的心聲，我們不是權貴，這是作父母唯一能做的。」

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施正鋒兒子提到，日前好不容易找到一份自己喜歡的工作，無奈因疫情而暫時休息，如今老闆繳不出房租，只能忍痛失業裁員，「你承擔的起嗎？如果你再不繼續控制好，你再怎麼封城也沒用，你只會導致更多民眾對你的怨念。」對此，施正鋒兒子也嚴肅喊話，住在雙北好可憐，「與其搞補助，還不如把錢拿去買疫苗，還比較有意義也比較划算吧？」

▲市場人流管制，人潮驟減。（圖／記者呂佳賢攝）



全文如下：

陳時中先生你好



身為一般老百姓有許多話想跟你說

疫情嚴重多久了，有沒有一年多了，扣除去年今年開始嚴重性也兩個禮拜了吧



你就整天在新聞增加了幾例請問有什麼用



疫苗拿出來不是比較快，你看看美國打了疫苗降低了多少得獎者



然後你再看看因為這次風波多少人瞬間沒有工作，就連我自己也是好不容易找到一份自己喜歡的工作，因為疫情關係暫時休息，結果疫情嚴重繼續延長，結果導致房租付不出來，也從老闆口中得知正式倒閉也正式失業



你承擔的起嗎？如果你再不繼續控制好．你再怎麼封城也沒用，你只會導致更多民眾對你的怨念



如果要封城，為何不前面兩個禮拜就開始做非要拖到現在？



坦白說，我不是很支持啦，你有本事全台灣都封好了，什麼叫雙北我突然覺得住在雙北好可憐



還有不要只會坐在辦公室吹冷氣下決策．麻煩做有意義的決策



你自己有工作而且還領我們人民的納稅錢好意思嗎？我們都被你搞到沒工作了



與其搞補助，還不如把錢拿去買疫苗還比較有意義也比較划算吧



如果你再繼續執著下去不使用疫苗，慢慢的，很快許多人民都會依依的沒有工作，到時候我看你要拿多少補助出來，不要再治標不治本的事情了，你這樣領我們的薪水領的安心嗎