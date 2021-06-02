南韓接種AZ、輝瑞疫苗　2天內10死！超過2000件不良反應

▲南韓5月底啟動大規模疫苗接種計畫。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

南韓於今年2月起開放新冠疫苗接種，然而，最近不良反應案例激增，光是5月31日起的兩天之內，就接到2200逾起不良反應與10起死亡案例，其中9名死者是輝瑞疫苗接種者，另外1人施打的則是AZ疫苗，但南韓當局尚未確認死因是否與疫苗有關。

根據韓聯社報導，南韓在5月底擴大接種新冠疫苗卻傳出不少異常反應案例，南韓新冠預防接種推進團體指出，光在31日與6月1日兩天之內，就新增共2222件不良反應通報，多數為接種部位疼痛浮腫、發燒頭痛等一般症狀，需特別注意的是，兩天內增加8起過敏性休克（Anaphylaxis）與117起嚴重不良反應，另外更增加了10名死亡案例，其中9人接種輝瑞疫苗，1人接種AZ疫苗。

報導指出，自2月26日自6日2日0時為止，南韓新冠疫苗接種總計達855萬6522人次，收到的疑似異常反應通報累計達2萬9850件，約占總接種者的0.35%，若以疫苗品牌分類，與AZ相關的不良通報有2萬2196件、不良反應率為0.49%，輝瑞則通報7654件、不良率為0.19%。此外，南韓接種後死亡人數累計至192人，其中施打輝瑞疫苗占126人，另外66名死者則是打AZ疫苗。

報導指出，接種後出現包含肌肉痠痛、頭痛、發燒、畏寒、噁心等常見的輕微症狀達2萬8318件，占整體通報案例的94.9%，其餘則是過敏性休克等全身過敏反應、住進加護病房、病危、永久障礙與後遺症等較嚴重的不良反應病例。

★《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

Spotify｜KKBOX｜SoundOn｜Apple Podcast｜Google Podcast