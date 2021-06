爸染疫送醫隔天就身亡！　3兒害怕碰觸屍體...心碎用挖土機埋屍

▲3名男子被拍到用挖土機埋屍。(圖/翻攝自Twitter/Alok Pandey)

記者李振慧/綜合報導

印度新冠肺炎疫情嚴峻,北方邦傳出3名男子自行用挖土機將染疫死者下葬的畫面。據了解,3名男子是死者的兒子,因為害怕被病毒傳染,所以決定把遺體和相關物品全都埋在土中,影片在網路上瘋傳,當局得知後宣布會對事件嚴加調查。

嚴重的疫情讓當地醫療體系與火葬場供不應求,除了大量屍體被丟棄在恆河,現在竟然還有人隨便把遺體埋在土中。當地媒體報導,事件發生聖卡比爾那加爾縣(Sant Kabir Nagar),62歲男子拉利特(Ram Lalit)上月22日突然呼吸困難送醫,確診罹患新冠肺炎後於隔日離世。

村長表示,「我們有建議他們按照傳統習俗為死者舉辦喪禮,可是被拒絕了,3兄弟因為害怕碰觸到遺體,後來自行用挖土機埋屍」。3名兄弟受訪時則說,因為他們不曉得要怎麼處理染疫患者,所以才會這樣處理。

警方周一(上月31日)表示,事件大約發生在8天前,他們沒有接獲死者家屬任何通報,影片被分享至網路上才得知消息,目前已對案件進行調查。

▼恆河兩岸出現數百個淺墳。(圖/達志影像)

Distressing visuals from UP’s Sant Kabir Nagar where a family used a JCB to transport body of father who died from covid to a burial spot and literally dumped body in grave . Pradhan says he offered help , family refused . Family says they were unsure of protocol so used JCB … pic.twitter.com/3ulmkDFC5W