爸染疫送醫隔天就身亡！　3兒害怕碰觸屍體...心碎用挖土機埋屍

▲3名男子被拍到用挖土機埋屍。（圖／翻攝自Twitter／Alok Pandey）

記者李振慧／綜合報導

印度新冠肺炎疫情嚴峻，北方邦傳出3名男子自行用挖土機將染疫死者下葬的畫面。據了解，3名男子是死者的兒子，因為害怕被病毒傳染，所以決定把遺體和相關物品全都埋在土中，影片在網路上瘋傳，當局得知後宣布會對事件嚴加調查。

嚴重的疫情讓當地醫療體系與火葬場供不應求，除了大量屍體被丟棄在恆河，現在竟然還有人隨便把遺體埋在土中。當地媒體報導，事件發生聖卡比爾那加爾縣(Sant Kabir Nagar)，62歲男子拉利特(Ram Lalit)上月22日突然呼吸困難送醫，確診罹患新冠肺炎後於隔日離世。

村長表示，「我們有建議他們按照傳統習俗為死者舉辦喪禮，可是被拒絕了，3兄弟因為害怕碰觸到遺體，後來自行用挖土機埋屍」。3名兄弟受訪時則說，因為他們不曉得要怎麼處理染疫患者，所以才會這樣處理。

警方周一（上月31日）表示，事件大約發生在8天前，他們沒有接獲死者家屬任何通報，影片被分享至網路上才得知消息，目前已對案件進行調查。

▼恆河兩岸出現數百個淺墳。（圖／達志影像）