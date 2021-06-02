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美國向全球釋出8000萬劑疫苗　分配標準「2周內公布」

▲▼ 輝瑞/BNT疫苗及莫德納疫苗。（圖／路透）

▲ 美國將釋出4個廠牌共8000萬劑疫苗。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國將向全球釋出8000萬劑新冠疫苗，國務卿布林肯（Antony Blinken）1日宣布，將在未來2周內公布如何銷售及分配，並承諾聚焦如何使疫苗接種公平化，不將其與政治因素掛鉤。

美國總統拜登上月31日宣布，將向他國提供至少2000萬劑輝瑞/BNT、莫德納及嬌生疫苗，此前也承諾釋出6000萬劑AZ疫苗。布林肯1日在與哥斯大黎加總統阿爾瓦拉多（Carlos Alvarado）的聯合記者會上表示，「未來2周內某個時間點，我們將宣布分配及銷售這些疫苗的流程」，包括分配標準與流程細節。

根據《路透社》，拜登政府長期面臨外界要求釋出疫苗的壓力，以幫助抑制印度、巴西等地不斷惡化的疫情。美國疫苗覆蓋率逐漸上升，國內疫情趨向明朗，此次釋出疫苗也被指為與中國、俄羅斯疫苗外交抗衡的重要外交手段。

隨著變異毒株在多國現蹤，衛生專家擔心，這些傳染性更強的新病毒可能破壞現有疫苗效力。阿爾瓦拉多強調，哥斯大黎加希望能盡快取得美國分配疫苗標準相關資訊。同為拉丁美洲國家的秘魯近來更因「校正回歸」，死亡人數一口氣多出近3倍，躍升全球人均染疫死亡率最高的國家。

根據約翰霍普金斯大學數據，此前全球人均死亡率排名前20國為匈牙利、捷克、波赫、聖馬利諾、北馬其頓、蒙特內哥羅、保加利亞、摩爾多瓦、斯洛伐克、巴西、比利時、秘魯、斯洛維尼亞、義大利、克羅埃西亞、波蘭、英國、美國、哥倫比亞及墨西哥。

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