每天都嚼1包口香糖！19歲女覺得脫水突然昏倒　3天後離奇身亡

▲女子離奇死亡，懷疑與口香糖有關。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

英國威爾斯一名19歲疑似吃太多口香糖身亡。母親表示，女兒回家表示身體感覺不太舒服，以為是因為天氣熱脫水，然而話才說完就突然倒下，後來再也沒有醒來，家人在房間發現大量吃過口香糖的包裝紙，懷疑死因可能與口香糖有關。

來自南威爾斯的19歲女子詹金斯(Samantha Jenkins)，2011年6月3日突然離奇身亡，母親摩根(Maria Morgan)近來向媒體表示，「那天天氣很熱，女兒下樓告訴我，她喝了碳酸飲料後突然覺得很不舒服，我以為她只是有點脫水便要她去喝水，沒多久便聽到砰一聲，她倒在地上說，『這就是死的感覺嗎？』，我們叫她去床上躺著，結果又聽到砰一聲，人便再也沒有醒過來」。

詹金斯被送醫後整個人不斷抽搐，雖然接受很多檢查，卻一直找不出來病因。摩根表示，「他們發現她體內鹽分太低，這可能是造成抽搐的原因」，然而3天後女兒仍不幸身亡，「醫生只說可能是什麼東西導致中毒，但是卻無法確定原因」。

一家人為了解出謎團，後來仔細查詹金斯房間發現大量口香糖包裝紙與空口香糖盒，摩根表示，「我無法確切說出她到底吃了多少，但至少每天都會吃一包，有時候甚至兩包」。

根據死者家屬所提供的新發現，驗屍官在後來的調查中也認為，無法完全排除死者的死因可能與口香糖有關，驗屍發現死者體內有4、5個綠色腫塊，後來證實是口香糖，且鈣、鎂、鈉和鉀含量很低，這很可能是因為吞食口香糖導致身體營養吸收不良，體內缺乏電解質進而引發腦缺氧。

摩根表示，10多年過去仍然無法確定女兒死因，讓她的心中充滿了疑問，「我活潑又可愛的女兒竟然因為口香糖死掉，我的意思是，這是口香糖耶，實在太荒謬」，從此再也不讓其他孩子碰口香糖，也希望女兒的故事能為大眾帶來警示。