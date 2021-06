每天都嚼1包口香糖！19歲女覺得脫水突然昏倒　3天後離奇身亡

▲女子離奇死亡,懷疑與口香糖有關。(圖/示意圖/達志影像)

記者李振慧/綜合報導

英國威爾斯一名19歲疑似吃太多口香糖身亡。母親表示,女兒回家表示身體感覺不太舒服,以為是因為天氣熱脫水,然而話才說完就突然倒下,後來再也沒有醒來,家人在房間發現大量吃過口香糖的包裝紙,懷疑死因可能與口香糖有關。

來自南威爾斯的19歲女子詹金斯(Samantha Jenkins),2011年6月3日突然離奇身亡,母親摩根(Maria Morgan)近來向媒體表示,「那天天氣很熱,女兒下樓告訴我,她喝了碳酸飲料後突然覺得很不舒服,我以為她只是有點脫水便要她去喝水,沒多久便聽到砰一聲,她倒在地上說,『這就是死的感覺嗎?』,我們叫她去床上躺著,結果又聽到砰一聲,人便再也沒有醒過來」。

詹金斯被送醫後整個人不斷抽搐,雖然接受很多檢查,卻一直找不出來病因。摩根表示,「他們發現她體內鹽分太低,這可能是造成抽搐的原因」,然而3天後女兒仍不幸身亡,「醫生只說可能是什麼東西導致中毒,但是卻無法確定原因」。

一家人為了解出謎團,後來仔細查詹金斯房間發現大量口香糖包裝紙與空口香糖盒,摩根表示,「我無法確切說出她到底吃了多少,但至少每天都會吃一包,有時候甚至兩包」。

根據死者家屬所提供的新發現,驗屍官在後來的調查中也認為,無法完全排除死者的死因可能與口香糖有關,驗屍發現死者體內有4、5個綠色腫塊,後來證實是口香糖,且鈣、鎂、鈉和鉀含量很低,這很可能是因為吞食口香糖導致身體營養吸收不良,體內缺乏電解質進而引發腦缺氧。

摩根表示,10多年過去仍然無法確定女兒死因,讓她的心中充滿了疑問,「我活潑又可愛的女兒竟然因為口香糖死掉,我的意思是,這是口香糖耶,實在太荒謬」,從此再也不讓其他孩子碰口香糖,也希望女兒的故事能為大眾帶來警示。

'Eating too much chewing gum may have killed my daughter'https://t.co/oFLGMRk3Tg pic.twitter.com/1jh4WEDrzA