　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

打疫苗就安全？「這5國家」接種率高　染疫與死者卻急遽增加

▲▼BioNTech新冠疫苗。（圖／路透社）

▲專家建議，即使接種疫苗後，人民也不能有錯誤的防疫觀念。（圖／路透社）

實習記者陳培鈞／綜合報導

新冠疫情持續延燒全球，疫苗被視為唯一解藥。但有些國家接種率雖然高，但詭異的是，感染率和死亡數卻不降反增。專家分析指出，這可能和人民太過鬆懈、政府太快解除限制，加上變種病毒入侵，及施打中國國藥疫苗有關。

根據日本版《富比士》報導，包括非洲群島國塞席爾，以及馬爾地夫、智利、巴林、烏拉圭等國的國民，都至少接種過一劑疫苗，且平均接種率至少都有50%以上，算是接種率高的國家。像塞席爾的接種率高達72%、馬爾地夫有57%、智利56%、巴林55%、最低的烏拉圭也有51%。

▲▼COVID-19疫苗,新冠肺炎,武漢肺炎,接種疫苗,副作用,不良反應,群體免疫,法定傳染病,R0值。（圖／記者李毓康攝）

▲民眾排隊接種疫苗。（圖／記者李毓康攝）

儘管這些國家的疫苗接種率很高，但數據顯示，對疫情似乎沒有太大幫助。從這幾國家5月份的疫情報告，烏拉圭近期的死亡人數不減反增，馬爾地夫和巴林在每10萬人中，染疫死亡的人數比例，高於美國和印度，智利和塞席爾人民的染疫速度，則是以世界最快的速度增加中。《富比士》也分析，這些國家在大規模接種後，染疫與死者數不降反升的原因有三：政府太急於取消限制措施，讓民眾產生錯誤的安全感；對疫情有鬆懈的心情、變種病毒入侵；以及施打中國國藥疫苗有關。

分析指出，許多國家在大規模接種疫苗後，便會開始解除封城和聚會，人民也會因此有鬆懈心態。巴林官員就表示，近期正逢齋戒月和開齋節，人們群聚的機會大增，導致染疫人數上升。烏拉圭則是不敵巴西變種病毒，導致染疫人數攀升。

塞席爾5月第一周的染疫人口，竟有1/3已經接種過疫苗，但接種的大都是中國國藥疫苗。此外，巴林和其他阿拉伯國家，也對該款疫苗產生懷疑，甚至準備安排接種過兩劑的民眾，再打另一劑疫苗。

▲▼接種疫苗後的拜登在發表白宮談話時並未配戴口罩（圖／路透社）

▲拜登接種疫苗後，在發表白宮談話時並未配戴口罩（圖／路透社）

專家建議，即使接種疫苗後，人民也不能有錯誤的安全感，各國政府也不要輕易取消防疫措施，像是美國推行大規模接種後，許多州就慢慢解除防疫限制，但該國的少部分族群，對疫苗一直持否定的態度，此舉可能導致疫情捲土重來。

ET快訊
快訊／彰化本土+10足跡曝！　驚見24hrs麻將聚會
快訊／苗栗+12「京元電爆群聚」！227人採檢26人陽性
信義區長照中心已7死！　長照機構爆30件群聚感染
快訊／新北疫情擴大！土城暴增　各區分佈量曝光
桃園本土+28足跡曝！Costco南崁店、大潤發、UNIQL
LIVE／新北本土爆量「今增310例」　侯友宜最新說明
郭董捐BNT今送審　陳時中：缺了一項關鍵文件
金融時報評台「未做好疫情爆發準備」　陳時中回應了
不甩禁令！PUB進出54人嗨翻　酒店6男女開包廂
放寬機師「3+11」沒會議紀錄監委要查　陳時中回應了
大規模接種「每週打100萬人次」　預約方式曝
全台傳統市場、夜市人流管制　3規定出爐
18天的改變！民眾自律封城　直擊台北驚人落差
「大規模接種」3大面向曝光！基層診所、社區接種站納入施打
國內首例！30多歲男打AZ出現「血栓」　發燒、持續頭痛

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

各國企業出手！幫政府搶買疫苗　賭場大亨談下2千萬劑莫德納

打疫苗就安全？「這5國家」接種率高　染疫與死者卻急遽增加

加拿大友台議員敦促提供台灣疫苗　加外長：正在評估

阻止北京「疫苗外交」！日本再捐221億給COVAX：已確保更多疫苗

「以台灣為鑑」澳洲本土疫情持續升溫　墨爾本封城延長1周！

英國加入CPTPP談判正式啟動　料需時一年

爸染疫送醫隔天就身亡！　3兒害怕碰觸屍體...心碎用挖土機埋屍

美國「印度變種病例」1個月狂飆7%　傳染性比其他變種病毒高60%！

美國向全球釋出8000萬劑疫苗　分配標準「2周內公布」

南韓接種AZ、輝瑞疫苗　2天內10死！超過2000件不良反應

護師被砍、病患拔面罩嗆一起死　她狂砲轟：指揮中心只會報數！

工人空曠處脫罩吃飯被民眾檢舉 他心疼：1張罰單2天工錢就沒了

68歲媽確診撥電話卻「無法說話」　肺部已塌陷...女兒爆哭生死道別

家人去海灘15歲少女「獨留飯店」　男子怪招撬開門！她1句話脫險

長太像！哥戴假髮+穿裙子還化妝　全身copy妹妹...連媽媽都認錯XD

曹佑寧超狂加速逆轉接力賽！三度奪MVP　小刀跌倒仍拍手：我要打他屁股XD

麵店防疫出奇招！錢幣全放鐵盤　下秒進烤箱...醫：70度可殺病毒

暖男見「路上未戴口罩」急遞一片　單車騎士錯愕接過戴上：謝謝你！

在家防疫！網紅推3種泡麵吃法　麻辣蒸蛋吸入大量湯汁口感超讚

高雄逆耳兒不聽勸「揪友打麻將」　6人群聚遭罰...爸嘆：就跟你說！

各國企業出手！幫政府搶買疫苗　賭場大亨談下2千萬劑莫德納

打疫苗就安全？「這5國家」接種率高　染疫與死者卻急遽增加

加拿大友台議員敦促提供台灣疫苗　加外長：正在評估

阻止北京「疫苗外交」！日本再捐221億給COVAX：已確保更多疫苗

「以台灣為鑑」澳洲本土疫情持續升溫　墨爾本封城延長1周！

英國加入CPTPP談判正式啟動　料需時一年

爸染疫送醫隔天就身亡！　3兒害怕碰觸屍體...心碎用挖土機埋屍

美國「印度變種病例」1個月狂飆7%　傳染性比其他變種病毒高60%！

美國向全球釋出8000萬劑疫苗　分配標準「2周內公布」

南韓接種AZ、輝瑞疫苗　2天內10死！超過2000件不良反應

編輯公約需納勞動條件　中視評鑑案審1年半有條件過關

竹市員工宿舍清零！2室友先後確診8人送防疫旅館　公司7同事隔離

ET民調／如果可選擇.....6成6想打進口　1成9仍願挺國產

快訊／彰化本土+10足跡曝！　驚見「24hrs麻將聚會」、2小吃店

確診病患攻擊醫護事件頻傳　警政署下令提高醫院維安層級

只領過三倍券！上班族怒「8千億紓困」拿不到半毛：沒繳稅的卻有份

快訊／苗栗+12「京元電爆群聚」！匡列227人採檢　26人呈陽性反應

2汪玩嗨「頭轉180度」倒地！　細看驚悚組合媽嘆：差點被嚇死

快訊／新北確診3947人「土城暴增31」　各行政區確診數曝光

TOYOTA「大改款Land Crusier」6／9登場　新TNGA-F平台、動力上身

貨車撞上「闖紅燈車」噴飛滑行　阿北一個move神速跳車躲過死劫

國際熱門新聞

即／WHO：中國科興疫苗列入緊急使用清單

確診康復卻被性侵！母女步行回家慘遭2男毒手

看家中監視器怕爆！櫥櫃竟住陌生女人

熊出沒！她衝刺「推牠下圍牆」紅了

白救了！確診男女才剛出院就跑毒趴

馬來西亞封城首日　新增確診7000人

女記者邊採訪邊呻吟　她：這是我的工作

南韓打AZ、輝瑞疫苗2天內10死！

莫德納向美國FDA申請　全面批准使用其疫苗

北韓高官劈腿　情婦怒舉報貪汙！3千人前遭公開處決

美國釋出8千萬劑疫苗　分配標準2周內出爐

美國「印度變種病例」1個月狂飆7%

嫩妻新婚當晚在新郎面前慘遭4男性侵

中16架軍機強闖空域！馬來西亞擬召大使說明

更多熱門

相關新聞

只花26分鐘！教授醫和助手幫確診孕婦剖腹生產

只花26分鐘！教授醫和助手幫確診孕婦剖腹生產

台中市中山醫藥大學附設醫院5月31日收治一名北部轉來負壓隔離病房的確診孕婦，院方評估孕婦有中度至重度呼吸窘迫，一旦持續血氧不足恐影響到胎兒，決定立即執行剖腹，婦產部教授陳進典為了減少醫護人員曝露在染疫風險，僅和1名助手進到病房，全程只花26分鐘，當病房內傳來嬰兒宏亮哭聲，母子均安，醫護團隊感動不已，陳進典表示，只要做好防護，沒有想像中可怕。

市長讚這樣就對了！　暖警沒開單還送口罩實況曝

市長讚這樣就對了！　暖警沒開單還送口罩實況曝

即／高雄榮總維護工疑確診！　10多名院內員工匡列隔離

即／高雄榮總維護工疑確診！　10多名院內員工匡列隔離

超誇張！新竹PUB進出54人次、酒店6男女開包廂

超誇張！新竹PUB進出54人次、酒店6男女開包廂

金融時報評台「未做好疫情爆發準備」　陳時中回應

金融時報評台「未做好疫情爆發準備」　陳時中回應

關鍵字：

新冠疫情台灣防疫疫苗

讀者迴響

熱門新聞

確診男砍3護理師　女兒道歉了

紓困4.0「中央+地方措施」懶人包

快訊／再增12死！今增372本土、177校正回歸

正妹打疫苗「狂裸香肩露半球」網看傻

獨／高雄連鎖早餐店疑4人染疫　店長發足跡文致歉

6／14若要降二級　醫曝得做好一件事：今確診會再降

神明早警示疫情！宮廟求籤2年都同結果

快訊／侯友宜：長照工作者全快篩　造冊3.4萬住民及員工優先打疫苗

謝忻凌晨4點出門慢跑！目睹路人「脫罩抽菸」

下雨堅持放尿！阿金變土河馬燦笑

閨密情GG2／陳敬宣突被分手　好友荳荳也情變

花壇直播打麻將　隔板＋口罩自認防疫

周興哲趙岱新認了復合：現在很開心

陳敬宣錯愕閨蜜接手舊愛周予天

歐陽娜娜、張柏芝差21歲撞衫

更多

最夯影音

更多
護師被砍、病患拔面罩嗆一起死　她狂砲轟：指揮中心只會報數！

護師被砍、病患拔面罩嗆一起死　她狂砲轟：指揮中心只會報數！
工人空曠處脫罩吃飯被民眾檢舉 他心疼：1張罰單2天工錢就沒了

工人空曠處脫罩吃飯被民眾檢舉 他心疼：1張罰單2天工錢就沒了

68歲媽確診撥電話卻「無法說話」　肺部已塌陷...女兒爆哭生死道別

68歲媽確診撥電話卻「無法說話」　肺部已塌陷...女兒爆哭生死道別

家人去海灘15歲少女「獨留飯店」　男子怪招撬開門！她1句話脫險

家人去海灘15歲少女「獨留飯店」　男子怪招撬開門！她1句話脫險

長太像！哥戴假髮+穿裙子還化妝　全身copy妹妹...連媽媽都認錯XD

長太像！哥戴假髮+穿裙子還化妝　全身copy妹妹...連媽媽都認錯XD

熱門快報

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

618年中慶 不買對不起毛孩

618年中慶 不買對不起毛孩

6/1-6/30 年中慶！寵物雲毛毛商城全館滿額享折扣，最高可折600元，不買對不起毛孩！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面