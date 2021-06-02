打疫苗就安全？「這5國家」接種率高　染疫與死者卻急遽增加

▲專家建議，即使接種疫苗後，人民也不能有錯誤的防疫觀念。（圖／路透社）

實習記者陳培鈞／綜合報導

新冠疫情持續延燒全球，疫苗被視為唯一解藥。但有些國家接種率雖然高，但詭異的是，感染率和死亡數卻不降反增。專家分析指出，這可能和人民太過鬆懈、政府太快解除限制，加上變種病毒入侵，及施打中國國藥疫苗有關。

根據日本版《富比士》報導，包括非洲群島國塞席爾，以及馬爾地夫、智利、巴林、烏拉圭等國的國民，都至少接種過一劑疫苗，且平均接種率至少都有50%以上，算是接種率高的國家。像塞席爾的接種率高達72%、馬爾地夫有57%、智利56%、巴林55%、最低的烏拉圭也有51%。

▲民眾排隊接種疫苗。（圖／記者李毓康攝）

儘管這些國家的疫苗接種率很高，但數據顯示，對疫情似乎沒有太大幫助。從這幾國家5月份的疫情報告，烏拉圭近期的死亡人數不減反增，馬爾地夫和巴林在每10萬人中，染疫死亡的人數比例，高於美國和印度，智利和塞席爾人民的染疫速度，則是以世界最快的速度增加中。《富比士》也分析，這些國家在大規模接種後，染疫與死者數不降反升的原因有三：政府太急於取消限制措施，讓民眾產生錯誤的安全感；對疫情有鬆懈的心情、變種病毒入侵；以及施打中國國藥疫苗有關。

分析指出，許多國家在大規模接種疫苗後，便會開始解除封城和聚會，人民也會因此有鬆懈心態。巴林官員就表示，近期正逢齋戒月和開齋節，人們群聚的機會大增，導致染疫人數上升。烏拉圭則是不敵巴西變種病毒，導致染疫人數攀升。

塞席爾5月第一周的染疫人口，竟有1/3已經接種過疫苗，但接種的大都是中國國藥疫苗。此外，巴林和其他阿拉伯國家，也對該款疫苗產生懷疑，甚至準備安排接種過兩劑的民眾，再打另一劑疫苗。

▲拜登接種疫苗後，在發表白宮談話時並未配戴口罩（圖／路透社）

專家建議，即使接種疫苗後，人民也不能有錯誤的安全感，各國政府也不要輕易取消防疫措施，像是美國推行大規模接種後，許多州就慢慢解除防疫限制，但該國的少部分族群，對疫苗一直持否定的態度，此舉可能導致疫情捲土重來。