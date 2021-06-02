新冠在台致死率1.64%！　公衛專家：未來一週加護病房分配是關鍵

▲陳秀熙指出，台北市病患的住院數仍在「高原期」，未來一周加護病房分配是關鍵。（圖／翻攝新冠肺炎科學防疫園地直播，下同）

記者嚴云岑／台北報導

台灣本土疫情從確診數有下降趨勢，Rt值顯示疫情漸漸趨緩，不過死亡人數仍每日以二位數增加。中央流行疫情指揮官陳時中昨強調，還沒有放鬆的本錢。台大公衛學院教授陳秀熙也表示，台北市病患的住院數仍在「高原期」，未來一周加護病房分配是重要方向，否則難以降低重症死亡率。

陳秀熙今（2）日透過「新冠肺炎防疫科學園地」進行線上直播並分析國內外疫情，他指出，台灣本土美日確診曲線從5/28的517人掉到262人，代表三級警戒措施發揮功效，而5/15至5/28流行曲線平緩，是因萬華流行已獲得控制。

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▲萬華疫情在NPI嚴格介入後已得到控制。

陳秀熙提到，國際爆發社區感染的確診數為每10萬人1000至1500人，但一開始透過密閉空間傳播的萬華區，疫情最嚴峻時每10萬人確診數也僅109人，新北市則為88.9人，代表台灣疫情在三級警戒後有受到控制。不過，有些縣市每日成長數仍在百位以上，還是要加以提防，否則會有後續小型群聚感染產生，造成社區流行。

陳秀熙強調，解除三級的兩大必要元素，分別為非藥物公衛措施（NPIs）與打疫苗。在三級警戒前（5/19~23）全台NPI一度掉到46%，當時的Rt值（疾病有效再生數）也高達3.13，而在地方政府強制執行戴口罩、人潮分流後，5/23~27的NPI提高到66%，Rt值也下降到1.97，5/28~6/1則下降到0.81。

雖然確診人數趨緩，但不代表疫情受到控制，陳秀熙表示，當疫情受到控制後，更需關心醫療照顧需求，台灣目前致死率已達到1.64%，跟全球平均值2.1％接近，這代表疫情發生時因醫療量未能跟著上病患需求，重症患無法及時獲得治療，才會加速死亡。

▲新北市如果本週都無新增個案，截至截至6月9日至少需要339張專責病床、185張加護病床才能降低重症死亡率。

他也以雙北舉例，以新北市5/14~5/31 3432位個案醫療照顧需求推估6月病床需求，在個案不再增加的前提下，截至6月9日至少需要339張專責病床、185間加護病房；台北市假設6/1~6/9每天仍有100名個案，住院數就會達到「高原期」，在相同時間至少還需要506張專責病床、247間加護病房，才能降低重症死亡率。

最後，陳秀熙提到，疫情控制後能否馬上解封，關鍵還是在疫苗，如果能在6月中之前大量接種，可謂對台灣降下「及時雨」，希望中央依照傳染病防治法第5條，讓食藥署加速通過疫苗審查。至於國產疫苗，也可因應新冠病毒快速裂異，用二期橋接三期進行補足，或者引進國外生產專利權到國內生產，都是中長程可發考慮的發展方向。