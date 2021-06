港大教授：台灣本土零感染防疫策略難長久　易受變種病毒影響

▲台灣疫情升溫,軍人穿上防護衣在萬華執行消毒作業。(圖/路透,下同)

記者詹雅婷/綜合外電報導

台灣新冠本土疫情爆發引發國際社會高度關注。香港大學公衛教授高林(Benjamin Cowling)1日對此提到,如今台灣的現況顯示,亞洲多國政府採取的「零本土傳播」防疫策略並非長久之計,這也讓台灣更容易受到傳染性更強的變種病毒影響。

CNBC報導,台灣在這波本土疫情爆發之前,在過往的一年多期間,染疫數相當低且多為境外移入,人民日常活動基本上如常,防疫成效贏得國際社會讚賞。然而,高林認為,現階段台灣染疫產生自然抗體的人數不到1%、接種新冠疫苗的人也不到1%,換言之,多數台灣人對病毒並無招架之力。

▲台灣民眾接種疫苗。(圖/記者李毓康攝)

高林表示,台灣將會難以控制這一波疫情,且檢測量能不足、疫苗接種推廣進度緩慢,政府可能需要採取更嚴格的社交距離措施,「這對採取同樣防疫作法的其他亞洲國家來說也是一大警訊,從長遠來看,這種做法不一定能夠持續下去。」

亞洲許多國家無法取得足夠疫苗來大力推廣接種計畫,高林坦言,台灣現在面臨的新冠防疫戰之中,也包括政治因素。依據總統蔡英文上週的說法,中國阻礙台灣自德國BNT藥廠取得疫苗。

高林指出,台灣取得疫苗牽涉到許多政治因素,儘管最終一定能拿到疫苗,「但無法在現階段讓足夠多的人民施打疫苗,來阻止疫情蔓延,這需要採取社交距離、封鎖等防疫措施來解決問題。」

Taiwan is 'completely susceptible' to the new Covid variants, said Benjamin Cowling of The University of Hong Kong, as he explained that Taiwan has to improve its lockdown measures in order to contain the pandemic, and look to increase their vaccination rates. pic.twitter.com/br57TqRB9m