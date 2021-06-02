梅雨要掰掰了？最新預測時間出爐　1圖秒懂未來10天天氣

▲賈新興分享未來10天天氣歷程。（點圖可放大／翻攝賈新興臉書）



記者陳俊宏／台北報導

氣象專家賈新興今天（2日）分享未來10天的天氣歷程表示，最新的預測有比較明顯的變化了，特別是歐洲的模式，在下周二之後預測，整個梅雨明顯跳躍（jump），代表「阿梅byebye了」。

賈新興在臉書說，但美國模式的預測則顯示，南海及菲律賓東方外海颱風的生成，這兩種情境相當分歧，值得留意後續預測趨勢的變化。

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賈新興指出，今天仍然要留意午後雷雨的突襲，周四午後雷雨相對緩和，周五因為南方水氣增多，午後雷雨相對明顯；周六至下周二梅雨鋒面再度影響，台灣天氣很不穩定，要留意有局部大雨或豪雨的機會，下周二之後就再看個幾天的預報趨勢。

▼周末全台再變天。（圖／資料照／記者黃克翔攝）

氣象局表示，今鋒面北移離開台灣，天氣逐漸回穩，各地轉為多雲可見陽光，西半部少部分地區仍不定時有局部短暫陣雨或雷雨，各地午後有局部短暫雷陣雨的天氣，留意午後雷陣雨有局部較大雨勢發生的機率；各地高溫回升，西半部高溫約33至35度，東半部30至32度，感受上稍微悶熱些。

氣象局預報，周四、周五各地為晴朗炎熱的天氣，午後東北部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，清晨迎風面的中南部沿海地區有零星短暫陣雨；東南部地區有焚風發生的機會。

氣象局提醒，周六、周日鋒面往南移動至台灣上空，各地降雨再度增多，西半部及東北部地區有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨發生的機率，其他地區也有局部降雨，當有對流雲系發展、通過時，容易出現短時強降雨並伴隨雷擊、強陣風等較為劇烈的天氣現象，請留意氣象局發布最新訊息。

氣象局說，下周一、下周二鋒面移至巴士海峽，花東、南部地區及中部以北山區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲時晴的天氣。