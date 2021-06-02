才2周雙北人又出籠了！鄉民問「多久後防疫疲乏」？網曝關鍵時間點

▲5月31日上下班時間北捷人潮。（圖／記者屠惠剛攝）



記者黃可昀／綜合報導

全國三級警戒自5月19日至今約2周時間，指揮中心暫定三級延長至6月14日，不過今天北市交工處指出「車流量增多」，讓人懷疑是民眾自主封城的效果減弱，有逐漸鬆懈的現象？因此網友好奇，才2周時間感覺已經有人快受不了，「大家猜台灣多久後會防疫疲乏？」

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▲5月16日本土疫情剛爆發的北捷景象。（圖／記者黃可昀攝）



原PO在PTT表示，日本國內疫情失控時，起初也跟台灣一樣自律，但時間久了開始防疫疲乏，「寧願回歸正常而放棄治療的感覺」，他擔心台灣也會複製相同狀況，一開始都很小心防疫，但今天路上的人車明顯增多，似乎大家都快關不住，「大家猜包括人民、商店、乃至於政府，大概多久後會和日本一樣防疫疲乏，螺絲再次鬆掉？」

許多網友都有感這兩天人車真的變多了，三級警戒的效果越來越削弱，端午連假前後是關鍵點，「台北已經疲乏了，車出來一堆」、「因為沒有要升四級，民眾漸漸無感」、「快要端午節了，包粽子買粽子的人潮又要聚」、「現在，你看確診人數2、3百已經沒啥感覺」、「難道要等到八月國產疫苗才解封？不可能吧？這樣不就一堆店家倒閉服務業失業」、「醫院還過載中你們各位就要出來鬧了？」

一名網友回文苦嘆，很多行業疫情升溫後業績一片慘，無薪假繼續放下去「連生存都快困難了」，沒了收入還是得繼續繳房貸、日常開銷，自己開公司的還得煩惱去哪裡生出員工薪水，「與其這樣（不如）放推回到正常生活，要無為而治早點。」其他人回應，「這次端午過後要是又延長..很難想像」、「光看這個月開出去發票數字...真的慘。」

▼6月2日國道車流量仍低，僅北台灣部分路段車稍多。（圖／記者李宜秦翻攝）

