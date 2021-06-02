「台出事必波及日本」！自民黨籲供台疫苗　同步彙整台海危機應對

▲根據《安保法》，日本自衛隊在不同情況下，可以不同形式出動支援台灣。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

隨著北京當局持續增加對台軍事壓力，日本先前曾多次提出根據《安保法》，自衛隊在「台灣有事」時出動的可能性。執政黨自民黨外交部會與外交調查會也正式向日本政府提出意見，希望一旦面臨台灣有事時，當局能有效應對，其中包含與同盟國實施具體的模擬合作，同時確保在台日人的躲避方法，以保證國民安全。

根據《日本放送協會》報導，日本自民黨外交部會與外交調查會認為，隨著北京當局對台灣的軍事、經濟壓力與日俱增，日本當局應該規劃有效對應方式。自民黨認為，北京當局一旦進攻台灣，將會直接影響到日本的安全保障，因此日本政府應該事前做好萬全規劃，

其中包括在「台灣有事」時，日本政府須與其他同盟國進行模擬合作，同時為保障在台日人的安全，應規劃相關躲避方法。

再者，為了強化與台灣間的關係，也要討論能讓雙方政府內部人士與中央部門人員的往來更加活躍的政策。此外，還有將日本已取得的疫苗提供給台灣、在再生能源等新興技術領域中相互合作等議題。

不僅如此，自民黨也認為，由於台灣加入國際組織也關係著日本的國家利益與安全，因此日本應該主導推動讓台灣加入世界衛生組織（WHO）的年度大會（WHA）以及國際民用航空組織（ICAO）。

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