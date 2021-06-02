企業搶買疫苗！菲律賓、印尼早開跑　賭場大亨談下2千萬劑莫德納

▲鴻海創辦人郭台銘出資採購500萬劑BNT疫苗。（圖／資料照）

記者張寧倢／綜合外電報導

鴻海集團與永齡基金會攜手出資採購500萬劑德國BNT疫苗，為台灣疫苗荒盡心力，而南韓大邱政府也宣稱搶到3000萬人份的BNT疫苗，卻慘遭中央政府打臉稱，禁止供應這批由「非正規管道」獲取的疫苗。事實上，國外不乏企業出手替國家爭搶疫苗的案例，其中印度、菲律賓與印尼的相關規定也在今年紛紛上路。

印度─開放進口卻沒人買得到

根據《印度斯坦時報》報導，印度自4月底宣布，允許所有私人機構採購或進口，所有通過監管單位許可或取得藥證的疫苗，但目前為止卻沒有任何地方政府或私人企業購過此管道向國外成功買到疫苗。此前，美國輝瑞與莫德納都拒絕將疫苗直接販售給印度地方政府，並強調只會和中央政府打交道。

▲南韓大邱政府聲稱與德國BNT爭取到3000萬人份的疫苗供貨，卻遭到中央政府打臉，認為這批疫苗是經由非正規管道取得，無法正常供應。（示意圖／路透）

菲律賓─政府、企業、藥廠都參與的三方協議

根據《日經亞洲》指出，菲律賓疫苗接種量5月底突破500萬人大關，在東盟5大國中名列前茅。菲國政府於3月底開放所有私人企業向國外採購已通過緊急授權使用的疫苗，但必須由企業、政府與疫苗廠共同簽訂「三方協議」。

菲律賓衛生部也在網站中發布3項理由：一、新冠疫苗製造商要求在最終確定交易前應由國家政府承擔賠償費用。二、國家政府將承擔不良反應的風險成本。三、現有疫苗僅以緊急使用授權方式提供，並不能在市場上販售，因此必須符合政府的管理機制。

截至4月底，菲律賓有超過300家企業向英國藥廠購買260萬劑AZ疫苗，其中半數將捐給政府。菲律賓港口裝卸與賭場業億萬富翁拉松（Enrique Razon）偕同政府與美國莫德納藥廠簽署三方協議，訂購2000萬劑莫德納疫苗，其中700萬劑歸予拉松的私人企業，運輸物流成本也將由拉松支付。

▲菲律賓富豪和莫德納藥廠與政府簽署三方協議，大舉採購疫苗。（示意圖／路透）

印尼─私人企業向政府下訂，國營企業對外採購

根據CNBC報導，印尼於1月中旬開始免費為公民施打中國科興、輝瑞、AZ、Novavax等疫苗，是先透過國營企業向國外藥廠採購，再經由政府分發至各地公立醫院供民眾施打。另外，印尼5月18日也啟動「Vaksinasi Mandiri」企業疫苗接種計劃，允許私人企業統一經由國營製藥Bio Farma從國外進口疫苗，為員工與其家屬施打，但必須為政府批准的疫苗品牌，目前則是使用國藥集團與康希諾2家中國製疫苗。

這項由印尼商會（KADIN）所發起的企業接種計劃已有超過2.2萬家企業註冊申請，其中包含7000家中小型企業，所有接種費用必須由公司免費提供員工施打，不得將費用轉嫁給員工。根據衛生部規定，國藥疫苗不含稅的最高價格為每劑43萬9570印尼盾（約新台幣850元）。但也有當地媒體認為，這可能使供應鏈與數據管理問題複雜化，或讓弱勢族群無法優先取得疫苗。

►輝瑞、莫德納「只跟中央談」 拒絕印度地方政府採購疫苗

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