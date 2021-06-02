停打AZ引發疫苗短缺！加拿大宣布授權「混打」　官方曝1情況不能混

▲加拿大授權允許混打疫苗。（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

在多數省份紛紛停打有血栓疑慮的AZ疫苗後，加拿大公共衛生部6月2日宣布，當局已對新冠疫苗相關指南進行修改，授權允許混打不同廠牌的疫苗，以加快接種速度，並讓大多數人口在9月底前完全接種。

綜合CNN等外媒報導，加拿大部分地區已暫停施打AZ疫苗。在疫苗數量不足的情況下，加拿大宣布，授權允許混打不同廠牌的疫苗，以避免接種速度受到拖延。加拿大全國免疫顧問委員會（NACI）指出，西班牙和英國的研究顯示，即使民眾施打的第2劑新冠疫苗，品牌和第1劑不同，但混打疫苗仍安全有效。

▲加拿大目前的疫苗接種率已超越美國。（圖／達志影像／美聯社）

NACI補充道，如果民眾接種的第1劑疫苗是AZ疫苗，那第2劑可以打輝瑞或者莫德納的疫苗，如果第1劑打的是輝瑞或莫德納，那第2劑接種這2種疫苗之間的任何一種都完全沒問題，因為它們都是採用信使核糖核酸（mRNA）技術的疫苗。不過，NACI並不鼓勵第1劑接種輝瑞或莫德納疫苗的民眾，在第2劑施打AZ疫苗，因為AZ疫苗使用的並非mRNA技術。

加拿大首席公共衛生官譚詠詩（Theresa Tam）在新聞發布會上表示，混打疫苗並不是一件新鮮事，人們過去在接種流感疫苗和A型肝炎疫苗時，也曾以類似方式處理。她補充道，若2劑疫苗都使用同一品牌自然是最理想的狀況，不過如果民眾沒辦法接種相同品牌的疫苗，那選擇混打疫苗也是沒問題的。

加拿大目前正積極推動其疫苗接種計劃，該國在過去幾週，平均每天為近1%的人口接種了疫苗。數據顯示，截至5月最後一週，加拿大已有1300萬名成年人至少接種了1劑輝瑞疫苗，350萬人接種了莫德納疫苗，近200萬人接種了AZ疫苗。

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