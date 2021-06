野狗啃食病歿者遺體！河邊半火化浮屍被拖上岸　居民憂傳播病毒

▲野狗撕咬埋在沙岸底下的確診者遺體。(圖/翻攝自推特)

記者張靖榕/綜合外電報導

印度連日嚴重的疫情造成全國死亡人數爆量,火葬場應接不暇的情況下許多確診者未火化和半火化的遺體被倒入了河中,幾日下來屍體浮腫泡爛,部分卡在河邊,腐肉的惡臭氣味吸引了野狗上前。印度社群網站上流傳影片,不同野狗從河裡拖來屍體開始啃食,也有狗群在河邊挖掘埋得極淺的墓,連皮帶肉撕開,這就是印度的現況。

北阿坎德邦烏塔卡西(Uttarkashi Uttarakhand)河岸的駭人景象,已經在推特、臉書和新聞媒體上散播,根據當地媒體引述村民指出,那些火化未完全的屍體應該是在恆河上游被倒棄,一路順流漂浮到中段時卡在砂壩上,但近幾日的大雨讓水位漲高,遺體又再度沿河而下來到當地岸邊。遭火燒過再浸泡水的遺體所發出的氣味,引來了飢餓的流浪狗群,牠們有的將漂浮在岸邊的遺體拖上岸,有的在沙岸上挖掘被草草埋葬的遺體,如禿鷹一般嘴部戳進皮肉再高高撕起。

▲▼野狗正在挖掘,一旁是裝有確診病歿者的屍袋。(圖/翻攝自推特)

當地居民告訴記者當們早就向當局反應過惡臭的屍體應該盡快處理,當得到的回應相當冷淡,根本沒有想要處理的意思,居民擔心野狗碰過病歿者後,會成為另一個傳播的途徑。自治區主席沙姆沃(Ramesh Semwal)說,恆河上有些半火化的屍體被人看見狗在啃食,「我們已經讓一名住在該區附近的苦行僧確保每天環境的整潔。」

與其指責這些遺體是自上游被人倒棄,沙姆沃似乎傾向於認為遺體是在河岸邊被就地火化的,但他沒有解釋為何遺體不燒完全,要留下半火化的遺體在岸邊,也沒有解釋為何是由一名苦行僧來維持清理當地被發現的遺體。

▼影片可能會引起不適,請斟酌觀看。

DISTURBING VISUALS of stray dogs digging & feeding on the dead bodies, on the banks of river Ganga, in Prayagraj.



Govt failed to protect their life, at least protect their dignity? This is what BJP & Godi Media doesn't want you to see and hence trying to deviate via smokescreens pic.twitter.com/Mc8VYb3sWE