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投資人觀望　美股幾以平盤作收

▲NYSE,美股,股市,投資人。（圖／路透社）

▲美股今天幾乎以平盤作收。（圖／路透社）

文／中央社紐約1日綜合外電報導

由於投資人衡量美國經濟最新數據，希望從中找出經濟復甦和通貨膨脹升溫的跡象，能源股和金融股的漲勢被醫療保健股及科技股的跌勢抵銷，美股今天幾乎以平盤作收。台積電ADR漲0.98%、收118.51元。

道瓊工業指數小漲45.86點或0.13%，以34575.31點作收。

標準普爾指數微跌2.07點或0.05%，收在4202.04點。

科技股那斯達克指數小跌12.26點或0.09%，收13736.48點。

 
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