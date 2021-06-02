確診康復卻被性侵！2男尾隨母女步行回家　她慘被拖入草叢

▲印度婦女躲過病毒卻躲不過性侵。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者張靖榕／綜合外電報導

印度一對母女日前在醫院檢測後由陽轉陰，被醫院要求出院回家，但家離醫院至少25公里遠，儘管母女要求醫院提供救護車協助載送回家卻被拒絕，結果兩人在徒步走回家途中遭到2名變態惡狼盯上，母親被拖至野地性侵。儘管事後警方已逮補2名惡狼，但傷害已造成，地方高官也對此事表示憤怒，要求院方做出改善。

綜合印度當地媒體報導，事件發生在印度的阿薩姆邦（Assam），被害婦女與女兒一家人此前都被確診陽性並在家中隔離一周後，因父親病情轉重而全家一起住院，5月27日婦女和女兒由陽轉陰，被醫院要求出院回家，當她們表達希望搭乘救護車回到25公里外的家時，卻被醫院拒絕。當時是下午2時30分，母女只好開始步行回家，途中被2名男子尾隨，她們跑起來但母親卻被逮住，隨即被拖進野地，女兒想辦法逃開後跑進村莊求救，直到2小時後村民們才找到母親，而那時她已經遭到性侵負傷。

母女兩人在事發2天後報警，警方也順利逮到2名作惡的狼男；警方表示已經展開調查，希望能正式將2人起訴，目前正在等待受害婦女的診斷報告。

性侵事件在印度層出不窮，即便疫情期間也如此，阿薩姆邦的衛生部長馬航達（Keshab Mahanta）公開表示憤怒，並要求往後醫院若有轉陰性的病人要返家，院方必須出動救護車協助送回。