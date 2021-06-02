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馬來西亞全國封城第一天　新增確診者破7000人

▲▼馬來西亞封城。排隊接種疫苗。（圖／路透社）

▲馬來西亞封城首日。（圖／路透社，下同） 

文／中央社

為遏止疫情擴大，馬來西亞1日起實施全面封鎖行動管制令。馬國衛生總監諾希山表示，1日新增7105人確診感染新冠肺炎；全國累計確診病例逼近58萬例。

馬來西亞面臨第3波疫情，近來新增確診病例居高不下。星洲網報導，前2天單日新增確診人數降至6000多後，1日又突破7000大關，新增7105起確診病例。

諾希山（Noor Hisham Abdullah ）指出，馬國累計確診病例達57萬9462起。另外，1日新增71起死亡病例，累計2867人病故。

▲▼馬來西亞封城。排隊接種疫苗。（圖／路透社）

▲▼馬來西亞封城。排隊接種疫苗。（圖／路透社）

隨著馬來西亞單日新增確診人數居高不下，在加護病房接受治療的病患數也不斷增加，諾希山表示，目前共有872名患者收治於加護病房。

此外，負責馬來西亞COVID-19疫苗接種計畫的科學部長凱里（Khairy Jamaluddin）表示，考量目前情況，勢必得要加速疫苗接種速度。政府正在努力提升疫苗接種數量，目標是在7月底前，將現有每日接種10萬劑提升至20萬劑。

凱里指出，馬來西亞將設立更多疫苗接種中心，未來將有更多私人診所加入，也計劃設立「得來速」接種中心。

另一方面，他表示，馬國政府將推出工業疫苗接種計畫，為行動管制令期間仍持續運作的經濟產業人員施打疫苗。

▲▼馬來西亞封城。排隊接種疫苗。（圖／路透社）

▲馬來西亞民眾排隊接種疫苗。

有鑒於疫情嚴峻，馬來西亞政府日前決定自1日起實施全面封鎖行動管制令，分3階段。首相辦公室指出，首階段預計實施至6月14日，除了必要經濟及服務領域外，其他領域在這段時間內都不得運作。

馬來西亞政府表示，在全面封鎖期間內，除了獲批准的12類工廠外，其他所有工廠一律不准營運。獲准營運的12類製造業工廠包括航空、飲食、衛生保健及醫藥、個人防護設備、醫療設備零件、電機及電子等。

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