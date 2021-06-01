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南韓首批莫德納5.5萬劑疫苗到貨！預計6月中旬供30歲以下醫護接種

▲▼南韓首批5.5萬劑莫德納疫苗1日下午運抵仁川國際機場。（圖／達志影像）

▲南韓首批5.5萬劑莫德納疫苗1日下午運抵仁川國際機場。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

南韓政府向藥廠莫德納採購新冠疫苗共4000萬劑（供2000萬人施打），其中有5.5萬劑疫苗已於今（1）日下午透過韓亞航空班機順利抵達仁川國際機場，為莫德納首批抵達南韓的疫苗，也是繼阿斯特捷利康（AZ）、輝瑞後，第3個運抵南韓的廠牌，運抵南韓後將送往GC綠十字位於忠清北道清州市的物流倉庫。

根據《韓聯社》報導，莫德納疫苗為繼AZ、輝瑞、嬌生楊森後，南韓國內第4個核准的新冠疫苗，首批到貨的5.5萬劑莫德納新冠疫苗在1日下午5時53分抵達仁川機場後，經過海關、卸載等程序，由專用車輛貨櫃運載，並由軍警全程監督，送往CG綠十字位於清州市的梧倉物流中心保存，南韓國內由CG綠十字負責莫德納疫苗的物流分配。

一旦南韓政府批准莫德納疫苗使用，則預計6月中旬將可向醫療院所內未滿30歲的醫護等工作人員進行接種。

據悉，南韓政府已簽約採購獲取共1億9200萬劑的新冠疫苗，可供9900萬人接種，其中包括COVAX平台的2000萬劑、莫德納與諾瓦瓦克斯各4000萬劑、輝瑞6600萬劑、AZ疫苗2000萬劑、嬌生楊森600萬劑，另外從美國拜登政府獲得101萬2800劑的嬌生疫苗，預計5日抵達南韓。

根據南韓疾病管理廳的統計數據，截至6月1日0時為止，共有579萬1503人完成新冠疫苗第1劑接種，其接種覆蓋率達11.3%；完成第2劑疫苗接種者則為217萬1336人，佔總人口比率為4.2%。

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