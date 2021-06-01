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居家上班又顧小孩！5招讓另一半變「神隊友」　免出手打國家幼苗

▲▼居家上班又顧小孩！兒福聯盟分享如何讓另一半變「神隊友。（圖／Facebbok／兒福聯盟─孩子的守護者）

▲居家上班又顧小孩！兒福聯盟分享如何讓另一半變「神隊友」。（圖／Facebbok／兒福聯盟─孩子的守護者）

 記者林育綾／台北報導

全國三級警戒下，許多家長居家辦公仍要一邊顧小孩，常常分身乏術，崩潰喊「快要出手打國家幼苗了！」兒福聯盟近日分享「疫情下的家長QA」，點出許多孩子仍習慣找平常的「主要照顧者」，造成其中一方負擔太大，因此提出幾招讓大家「幫另一半成為神隊友」，也讓孩子明白分工，超實用方法值得筆記。

兒福聯盟近日分享「疫情下的家長QA」，其中一個問題指出「居家上班，孩子什麼事都找我！我要怎麼讓孩子理解，也讓同樣在家工作的另一半分擔陪伴？」同時也在粉專以圖文提供妙招回覆。

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▲▼居家上班又顧小孩！兒福聯盟分享如何讓另一半變「神隊友。（圖／Facebbok／兒福聯盟─孩子的守護者）

▲與隊友討論分工時間。（圖／Facebbok／兒福聯盟─孩子的守護者）

1、與隊友討論分工

兒盟表示，首先要跟「隊友」討論分工，例如哪些時間是媽媽陪，哪些時間爸爸顧；不過也提醒要有心理準備，許多孩子仍會習慣先找平常主要照顧者，多數是媽媽。

2、善用小道具

家長討論好分工時間後，跟孩子告知分配時間，說明在哪些時段若有事就找爸爸或媽媽，家長透過可以透過「小道具」，例如在桌上放特定玩偶或桌牌，告訴孩子現在輪到誰陪他。但也提到，孩子很多時候確實也不受控制，「大人們請深呼吸，持續溫和堅定地告訴孩子：媽媽還在忙，請你先去找爸爸，不然就要等一下囉！」

▲▼居家上班又顧小孩！兒福聯盟分享如何讓另一半變「神隊友。（圖／Facebbok／兒福聯盟─孩子的守護者）

▲居家上班又顧小孩！兒福聯盟分享如何讓另一半變「神隊友」。（圖／Facebbok／兒福聯盟─孩子的守護者）

3、用「我訊息」方式溝通

若覺得隊友「沒那麼神」，建議使用「我訊息」的方式來溝通。所謂的「我訊息」溝通方式，是客觀陳述事實事件，具體表達自己對事件的感受、理解、期待，而非以「你」開頭來評斷或指責。

兒盟舉例，可以告訴另一半：「當孩子一直來找我，會讓我無法工作，我很需要你幫忙；輪到你照顧的時間，如果孩子跑來找我，你可以主動拉住孩子，告訴孩子由你來協助嗎？」、「孩子想找我的時候，我需要你讓孩子知道我在上班，有事情你會處理，晚一點就換我來陪。」

▲▼居家上班又顧小孩！兒福聯盟分享如何讓另一半變「神隊友。（圖／Facebbok／兒福聯盟─孩子的守護者）

▲使用「我訊息」來溝通，也協助另一半了解孩子需求。（圖／Facebbok／兒福聯盟─孩子的守護者）

4、協助對方了解和紀錄孩子需求

如果另一半對於孩子的需求掌握度不足，平常的主要照顧者需要花些時間告訴對方，甚至幫忙寫下來，或是先幫忙預備好孩子需要的物品、食物，讓另一半可以快些上手，如此也能增加隊友協助的動力。

5、給隊友正向回饋

兒盟也提醒，要給予另一半正向回饋，讓對方知道他的協助幫了大忙，一起成為彼此的神隊友。

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