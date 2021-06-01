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囤積症女離奇亡！愛貓餓壞「啃腐屍」果腹　警3月後破門驚見6屍

▲▼殺人,兇殺,謀殺,恐怖,驚悚（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲西班牙一名獨居老婦死後遭愛貓啃食遺體。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者吳美依／綜合外電報導

西班牙79歲獨居老婦克拉拉（Clara Ines Tobon）在家中離奇身亡，至少3個月後才被發現，遺體早已嚴重腐爛，上半身很大一部分遭飢腸轆轆、無人餵食的寵物貓啃食。員警破門而入後，發現公寓內滿是垃圾與貓咪排泄物，瀰漫惡臭且蒼蠅滿天飛，不幸的是，除了死者以外，她所飼養的7隻貓咪中，已有5隻不幸死亡。

綜合Metro等外媒報導，克拉拉以前時常在路邊餵養流浪貓，或者前往水果攤採買，數周不見蹤影時，就有人發覺不對勁，但直到鄰居近日受不了惡臭，報警處理，其遺體才於5月24日被發現。

馬德里警方表示，克拉拉來自哥倫比亞，1996年起開始獨居生活，未料最後會以這種方式離世，不但令人不捨，也是同仁們「整個警察職涯中看過最糟糕的事情」。2隻倖存的寵物貓身體狀況非常糟糕，已經被送往市政府動保中心安置。此外，相關單位要求檢測，釐清死去貓咪的胃中是否殘留飼主遺骸。

鄰居們懷疑，克拉拉可能去年就感染新冠肺炎，但此說法未經證實，有待進一步檢測。外界認為，她可能罹患戴奧吉尼斯症候群（Diogenes Syndrome），患者會極端地自我忽視，不注重個人衛生與飲食，或者強迫性囤積垃圾。

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