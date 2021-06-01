斯里蘭卡火燒船釀嚴重污染　海岸佈滿化學物、大量動物屍體

▲斯里蘭卡火燒船引發環境災難，下同。（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

一艘載有化學物質的新加坡籍貨船「MV X-Press珍珠號」，5月20日在斯里蘭卡海岸附近失火。儘管所有的船員都已平安撤離，但船上裝載的聚乙烯顆粒在海上燃燒後，被沖刷至海岸上，造成自然破壞與海洋生物死亡。斯里蘭卡官方最近宣布，該國正面臨歷史上最嚴重的環境災難。

綜合BBC與《衛報》報導，「MV X-Press珍珠號」自5月20日失火後，火勢一直在蔓延。儘管斯里蘭卡海軍和印度海岸警衛隊近10多天來，一直在努力滅火，25名船員也已被疏散，但由於季風和船上裝載的貨物都屬高度易燃、有毒化學物質，導致消防行動變得更加困難。

這艘船載有25噸硝酸和氫氧化鈉等危險化學物質，船上還有28個貨櫃的聚乙烯顆粒，它們是用於製作塑料袋的原材料；貨船的油箱裡還有300多噸燃料。儘管官員們表示，最嚴重的火勢已經被撲滅，但爆炸聲仍在繼續，人們擔心，化學物質洩漏將對斯里蘭卡的海岸造成難以預估的損害。

著名的旅遊勝地尼甘博（Negombo）和卡魯塔拉（Kalutara）的海灘上，現在正覆蓋著厚厚的聚乙烯顆粒，海洋表面也能見到大片浮油。用於製作塑料袋的聚乙烯顆粒對海洋生物非常致命，已有大量海龜、魚和鳥類的屍體被沖上岸。當地居民被警告不可接觸任何動物殘骸，因為它們可能藏有劇毒；當局也已在失火現場附近下達禁漁令。

斯里蘭卡海洋環境保護局主席拉罕達普拉（Dharshani Lahandapura）指出，「這是我一生中遇到最嚴重的災難」。海洋環境保護局表示，這些化學物質已滲入海洋、對海水造成污染，並破壞珊瑚礁、潟湖和紅樹林的生態，當局可能需要花上幾十年才能修復。

當地政府已派出數千名身穿防護服的海軍，到現場進行清理，還用推土機清除海岸上的聚乙烯顆粒和化學廢物。當局認為，這場船難是由硝酸洩漏所引起的。

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