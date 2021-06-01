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大馬200kg男確診病逝…出動「10消防醫護」抬巨棺！卡車充當靈車

▲▼200kg男確診病逝　出動10消防醫護抬巨棺。（圖／翻攝自Sinar Harian）

▲10名消防醫護協助抬棺。（圖／翻攝自Sinar Harian）

記者張方瑀／綜合報導

馬來西亞新冠肺炎疫情升溫，更在5月底創下單日新增9020例確診的紀錄，讓醫護和警消人員疲於奔命。西北部吉打州（Kedah）日前有一名重達200公斤的男子染疫後病逝，家屬不但必須幫他訂做一個大型棺木，還得出動10名消防員和醫護協助抬棺。

根據《Sinar Harian》報導，吉打州雙溪大年市（Sungai Petani）一名27歲男子上個月20日因出現發燒、失去味覺的症狀，主動前往醫院進行篩檢，沒想到他在確診住院三天後，病情突然惡化，緊急轉入加護病房後，仍不幸於5月31日凌晨2點44分病逝。

但這名男子體重逼近200公斤，家屬除了替他特別訂製大型棺木之外，還請來消防員、醫護人員共10人協助抬棺，最後還出動了挖土機和卡車協助。當地消防局表示，這是他們第一次收到吉打州衛生局的請託，協助載運確診死者至墓地下葬。

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