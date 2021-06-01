AZ疫苗效力高！　南韓數據：對英國變種病毒保護率「超過90%」

▲ 4家設施接種對象年齡偏高，所幸未出現異常反應。（圖／達志影像）

記者陳宛貞／綜合外電報導

英國藥廠阿斯特捷利康（AstraZeneca）與牛津大學共同研發的新冠疫苗先前爆出血栓爭議，安全性及保護力都受到質疑。南韓防疫當局近來安排4家發生群聚感染的療養院等設施人員全面施打第一劑，1日公布研究數據指出，AZ疫苗對英國變異毒株（Alpha病毒）預防效果達到90%。

根據《韓聯社》，南韓中央防疫對策本部1日說明，考慮到接種疫苗後，形成抗體需要時間，僅將接種已經過14天者列為已接種族群，並觀察上述4家設施通報首起病例後為期一個月間的病例增幅。結果顯示，4家設施AZ疫苗保護力平均在90%上下，且在爆出感染英國變種個案的2家設施，疫苗效果也達到相同水準。

個別看來，大田市儒城區療養院及全羅南道麗水市復健醫院疫苗保護力分別為92.7%及81.3%。出現英國變種確診病例的京畿道城南市療養醫院及仁川市桂陽區療養醫院的疫苗效力則高達96.8%及91.9%。

報導指出，此次疫苗接種針對院內所有人員，包括從業人員及病患，不論是否出現類似症狀皆須注射，因此也可確認疫苗對無症狀者的效力。各設施少則43人接種，多則324人，平均年齡偏高，目前未出現任何異常反應個案。

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