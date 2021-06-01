北韓首批200萬劑疫苗又遲到！與COVAX協商未果「還是拿不到」

▲金正恩舉行為期4天的講習會。（圖／路透社）



記者王佩翊／編譯

COVAX原先預計要向北韓提供200萬劑的AZ疫苗，但南韓統一部1日表示，由於磋商尚未取得結果，因此原本預計5月底將通過COVAX運往北韓的新冠疫苗，確定延期。目前北韓與COVAX都尚未針對疫苗運送延期一事做出回應。

根據《路透社》報導，南韓負責處理兩韓事務的統一部1日表示，首批要送往北韓的疫苗原定於5月底到貨，但是目前北韓與COVAX仍在進行協商，相關研議尚未結束，導致這批疫苗將比最初計畫還晚到貨。統一部官員也表示，「如果各國想要藉由COVAX取得疫苗，就必須進行協商，同時提交包含接種計畫在內的相關文件。」

▲COVAX原定於5月底提供北韓200萬劑的AZ疫苗。（圖／路透）



向來行事隱密且封閉的北韓尚未就疫苗延遲到貨一事發表回應。事實上，儘管北韓不斷對外宣稱「零確診」，但仍然不能確定新冠疫情沒有在北韓爆發。統一部官員直言，北韓雖然在2020年疫情爆發後，隨即實施封鎖國境政策，但是在那之前早就有許多北韓人與中國有貿易間的往來。

COVAX雖尚未對此發表回應，但COVAX先前接受《路透社》採訪時曾透露，由於缺乏技術準備與全球供應量不足，因此尚未向北韓發貨，當時只提到預計會在年內向北韓發送第一批疫苗。

另一方面，北韓日前才剛在世界衛生大會上發表聲明指責「某些國家」採購的疫苗已經超過自身需求，導致其他國家無法獲得資源採購。

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