科興疫苗效力比預期好！　巴西研究：廣泛接種後「死亡數驟降95%」

▲巴西最新研究指出，中國科興疫苗可有效控制新冠疫情。（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

巴西布坦坦研究所（Butantan Institute）在今年2月至4月間，於塞拉納鎮（Serrana）對中國科興疫苗（Sinovac）進行了一項大規模研究。研究結果顯示，科興疫苗控制新冠疫情的能力，比臨床試驗預期的效果來得更好；在經過大規模接種後，塞拉納鎮的死亡率下降了95%。

綜合《彭博社》等外媒報導，在人口數約為4.5萬的塞拉納鎮上，有75%的居民都接種了科興疫苗，其中完成2劑疫苗接種的成年人更高達95%。在完成大規模接種後，塞拉納鎮的死亡率降低了95%，染疫率下降80%，重症住院率也遞減86%，就連兒童染疫的個案也有所減少。

▲巴西塞拉納鎮已完成大規模的科興疫苗接種。（圖／達志影像／美聯社）

研究數據顯示，在所有參與者都完成2劑科興疫苗的14天後，參與者中就再也沒有出現因新冠肺炎而死的案例，而且所有施打疫苗的人，都沒有出現嚴重副作用。布坦坦研究所主任帕拉西奧斯（Ricardo Palacios）表示，這項研究證明，接種疫苗是終止疫情的唯一途徑。

報導稱，科興疫苗的效果對所有發展中國家而言非常關鍵，因為在富裕國家將西方藥廠所產製的疫苗都搶購一空後，這些發展中國家只能選擇購買中國疫苗。目前科興已向全球近40個國家提供逾6億劑疫苗，而世界衛生組織（WHO）也正對科興疫苗進行審視，希望能讓更多貧困國家獲得安全有效的疫苗。

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