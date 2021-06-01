新婚夜「搶匪闖婚房洩慾」！22歲嫩妻慘遭4男性侵　新郎全程目睹

▲ 新娘在結婚當晚遭到搶匪性侵。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳宛貞／綜合外電報導

巴基斯坦日前發生一起驚悚事件，旁遮普省一對夫妻才剛完婚，婚禮當晚甜蜜待在新婚房內，竟突然出現4名搶匪闖入屋內，綁架他們的家人，再將新郎牢牢綑住，接著在他面前輪流性侵新娘，偷走貴重財物後逃逸，事件曝光後震驚社會。

《印度快報》報導，這起事件發生於旁遮普省木爾坦市，新郎拉提夫（Muhammad Latif）與22歲妻子25日舉行婚禮，晚間二人一同回到拉提夫家中，待在臥房內，未料4名身穿警察制服的搶匪26日凌晨3時闖入，先是挾持拉提夫的家人作為人質，接著當著他的面輪流性侵他的妻子，拷打這對夫妻後又劫走新娘身上的金飾，以及屋內12.5萬盧比（約新台幣4.7萬元）現金。

警方說明，事發後這對夫妻被緊急送醫。驗傷報告顯示，拉提夫的妻子確實遭人性侵，所幸狀況穩定。高級警官阿里沙（Khurram Ali Shah）已和受害者家屬會面，向他們保證將伸張正義。警方現正調查4名歹徒是否為慣犯，以及他們與這家人是否有恩怨。旁遮普省首席部長布茲達爾（Usman Buzdar）已經下令警方高層，儘早逮捕嫌犯。

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