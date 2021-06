玩命關頭9男星為「稱台灣是國家」道歉！美專家批：可悲地取悅北京

▲約翰希南以中文拍攝影片道歉。(圖/翻攝自約翰希南微博)



出演《玩命關頭9》的美國男星約翰希南(John Cena)日前因在採訪中稱台灣為國家,引發大陸網友不滿,隨即以中文錄製影片在微博道歉,試圖滅火。然而此舉卻被《華盛頓郵報》專欄作家、外交關係協會(CFR)資深研究員布特(Max Boot)譴責,好萊塢正拼了命且可悲地取悅北京當局。

根據《華盛頓郵報》專欄作家布特指出,為了讓影視作品能夠順利進入中國大陸市場,好萊塢經常變更電影內容,以求「過審」。他同時也引述了美國筆會(PEN America)的一份報告稱,2013年出品的《末日之戰》(World War Z)曾經刪除活屍病毒來自中國的片段。另外,在《捍衛戰士:獨行俠》(Top Gun:Maverick)中,湯姆克魯斯(Tom Cruise)外套上的中華民國國旗圖案也「被消失」。

John Cena apologized in Chinese on Sina Weibo after calling Taiwan a country during an interview promoting Fast & Furious 9 pic.twitter.com/dzRKIYgEzL