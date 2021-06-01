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玩命關頭9男星為「稱台灣是國家」道歉！美專家批：可悲地取悅北京

▲▼《玩命關頭9》男星稱台灣是國家後道歉　美專欄作家狠批向北京卑躬屈膝。（圖／翻攝自約翰希南微博）

▲約翰希南以中文拍攝影片道歉。（圖／翻攝自約翰希南微博）

記者王佩翊／編譯

出演《玩命關頭9》的美國男星約翰希南（John Cena）日前因在採訪中稱台灣為國家，引發大陸網友不滿，隨即以中文錄製影片在微博道歉，試圖滅火。然而此舉卻被《華盛頓郵報》專欄作家、外交關係協會（CFR）資深研究員布特（Max Boot）譴責，好萊塢正拼了命且可悲地取悅北京當局。

根據《華盛頓郵報》專欄作家布特指出，為了讓影視作品能夠順利進入中國大陸市場，好萊塢經常變更電影內容，以求「過審」。他同時也引述了美國筆會（PEN America）的一份報告稱，2013年出品的《末日之戰》（World War Z）曾經刪除活屍病毒來自中國的片段。另外，在《捍衛戰士：獨行俠》（Top Gun：Maverick）中，湯姆克魯斯（Tom Cruise）外套上的中華民國國旗圖案也「被消失」。

相較於其餘向資本低頭的作品，布特特別點出導演兼編劇阿帕托（Judd Apatow），稱讚他是少數願意勇敢站出來的人。阿帕托曾經在一段公開採訪中表示，「我們與中國做生意並未讓他們更趨向自由，反而讓他們用錢買下我們的沉默。」

共和黨籍眾議員蓋拉格（Mike Gallagher）與參議員克魯茲（Ted Cruz）也紛紛對此表達關注。蓋拉格希望能讓製片公司公開電影是否為了因應北京當局要求而進行修改；克魯茲則希望在任何與國防部合作的影視工作室中，不會出現屈服於中國審查制度的情形。

布特同時也指出，如果真的強硬地立法規定，可能會讓這樣的自我審查規定直接深入到製作過程中，反而更難以被發掘。如果要擺脫這樣的困難，唯一的解決方式就是讓製片公司在抵制中國審查時，擁有更大的支援。但布特說，可悲的是，電影公司雖自稱熱愛進步，但卻總是將利潤置於原則之上。

另一方面，約翰希南引發風波後，隨即以中文錄製影片道歉，希望能滅火，不僅如此，他甚至在影片中大喊自己「愛中國與中國人」，表示自己稱台灣為國家「只是一個錯誤」。

宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

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